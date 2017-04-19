Чешская компания будет страховать строительство завода в Ивановской области

Государственная страховая компания EGAP выступит страховщиком строительства чешской фирмой Unistav Construction завода в Ивановской области в России за 3,5 млрд крон.

Чешская государственная компания EGAP будет страховать строительство завода по производству пластмассы в Ивановской области. Поставщиком услуги выступает чешская компания Unistav Construction. Стоимость договора оценивается приблизительно в 3,5 млрд крон. Для EGAP это будет самая крупная сделка в области страхования экономических договоров с Россией за последние годы.

Завод в Иваново будет производить до 205 тысяч тонн пластмассы. Продукция будет предназначена в первую очередь для внутреннего рынка. Завод таким образом закроет 80% спроса в России. Производство построят за пределами жилых территорий, в новой промышленной зоне рядом с населенным пунктом Вичуга в Ивановской области, в 360 км на северо-восток от Москвы.

Чешская компания будет отвечать за строительство ряда промышленных объектов. Речь идет в первую очередь о технологических залах, оборудовании для подготовки технической воды, станции очистки сточных вод, резервном энергоблоке и т.п. Оплачивать заказ чехам должен российский государственный банк Внешэкономбанк.

Источник: ceskenoviny.cz