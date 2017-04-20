Чешский Минфин составил прогноз роста ВВП и назвал предполагаемый курс кроны

Министерство финансов ЧР представило результаты исследования о росте ВВП на ближайшие годы на основании прогнозов разных учреждений и компаний.

В ближайшие годы экономика Чехии будет расти темпом около 2,6% в год, в 2020 году рост должен будет замедлиться на уровне 2,4%. Таковы итоги исследования министерства финансов ЧР на базе прогнозов 19 чешских специализированных институтов. В этом и следующем годах, согласно документу, экономику страны будут тянуть вверх расходы на конечное потребление государственного аппарата и домохозяйств. Кроме того ожидается, что крона укрепится, и курс по отношению к евро составит 25 крон.

В этом году ВВП должен вырасти на 2,6%, в следующем году рост должен достичь 2,7%. В 2019 году рост чешской экономики замедлится до 2,6%, а еще через год – до 2,4%. Сам Минфин ожидает в этом и следующем годах рост ВВП на 2,5%. Чешский Нацбанк составлял прогноз, по которому ВВП должен вырасти в 2017 и 2018 гг. на 2,8%.

Средний уровень инфляции в этом году, согласно прогнозам, должен быть максимальным – 2,4%. В следующем году на ценах должен будет отразиться окрепший курс кроны, и инфляция должна снизиться на 2%. В 2019 и 2020 гг. ожидается, что она составит 1,9%. При этом прогнозы строят с учетом укрепления кроны с нынешних 26,6 кроны/евро до 24,60 кроны/евро в 2020 году.

Источник: ceskenoviny.cz