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Из-за ошибки суда чешская предпринимательница лишилась 24 млн крон

Из-за ошибки суда чешская предпринимательница лишилась 24 млн крон

Vladislava M 623 0
Чешское Министерство юстиции чаще всего допускает ошибки, за которые платит государство. Предприниматель из Чехии ведет спор с судом, из-за ошибки которого ей не вернули долг на сумму около 1 млн долларов.
Из-за ошибки суда чешская предпринимательница лишилась 24 млн крон

Ошибки чешской юстиции в 2016 году стоили налогоплательщикам немалых денег. Всего Министерство юстиции должно было выплатить больше 147 млн крон, что сделало его худшим ведомством по числу ошибок сотрудников. Всего все министерства заплатили за свои ошибочные решения больше 150 млн крон. Об этом сообщило издание Radiožurnál.

Как пример издание описало случай предпринимательницы Зузаны Штепаниковой, которая несколько лет добивалась возврата своих денег. 10 лет назад она одолжила почти 24 млн крон своему знакомому Гинеку Басаку, который не вернул долг вовремя. Женщина обратилась в суд, и на заседании было решено, что Басак обязан вернуть одолженные ему деньги. Но затем начались проблемы.

Чтобы решение суда вступило в силу, и Штепаникова могла получить деньги, его должны были лично вручить Басаку. Мужчина часто менял место жительства, и один из сотрудников Окружного суда Праги 1 допустил ошибку. Он написал, что документ вручили Басаку, чего на самом деле не произошло, и приговор вступил в силу. Ответственность за ошибку сотрудника понес суд.

В конечном итоге Басак не вернул деньги и аргументировал это тем, что ему не вручили решение суда. Суд признал ошибку и остановил исполнительное производство. Через 7 лет Басаку все же вручили приговор, но предпринимательница Штепаникова до сих пор не может дождаться своих денег. Гинек Басак заявил, что живет только на свою пенсию в размере 7000 крон, поэтому все свои обязательства по отношению к Штепанковой он считает неактуальными.

Из-за этого Штепаникова подала жалобу на государство, так как считает, что потеряла деньги по ошибке суда. Теперь речь идет о сумме более 25 млн крон. Результат спора будет известен в ближайшие месяцы.

Источник: echo24.cz

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суды Чехия
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