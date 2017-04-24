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Отдых в Чехии этим летом подорожает

Отдых в Чехии этим летом подорожает

artyommm 215 0
Гостиницы и отели в Чехии собираются повысить цены на проживание на 10-15%.
Отдых в Чехии этим летом подорожает

В этом году спрос на гостиницы и отели в Чехии такой высокий, что многие объекты решили повысить цены. Популярность отдыха в ЧР объясняется не только безопасностью в стране и дешевизной, так как турагентства констатируют увеличение количества туристов, которые собираются поехать на отдых за рубеж. 

Причина востребованности чешских отелей и гостиниц кроется в том, что сами чехи хотят хотя бы часть летних каникул провести в республике. Отдых в ЧР, таким образом, по сравнению с прошлым годом подорожает на 15%. 

Спрос на гостиницы в Чехии особенно быстро растет последние 2 года. Здесь не только безопасно, но доступны разные виды отдыха: кемпинг, велнес-отели и агроэкотуризм. В июле и августе прошлого года отели, пансионаты и кемпинги приняли 2,7 млн чехов и 2 млн иностранцев. 

Более 60% иностранных туристов летом по традиции приезжает в Прагу, но все больше из них начинает открывать для себя и регионы страны. На юге Моравии и Чехии, куда иностранцы чаще всего отправляются после Праги, отдохнули 280 тысяч иностранных туристов.

Владельцы объектов размещения также не боятся повышать цены на услуги благодаря хорошей экономической ситуации в стране и повышению доходов жителей Чехии.

Источник: ihned.cz

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туристы Туризм гостиницы отдых цены
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