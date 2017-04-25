Чехия заняла 4 место с самым низким долгом по ЕС

Меньше всего долг по отношению к ВВП, по данным за прошлый год, среди стран ЕС оказался в Эстонии.

Долг стран Евросоюза в прошлом году уменьшился до 83,5% ВВП (в прошлом году он составлял 84,9%). По последним сведениям Евростата, Чехия в рамках ЕС заняла 4 место с самым низким долгом по отношению к производительности экономики.

Самый большой долг к концу прошлого года был у Греции – 179% по отношению к ВВП. Лучше всего ситуация была в Эстонии, долг которой составил всего 9,5% ВВП. Долг Чехии уменьшился до 37,2% ВВП (к концу 2015 года он был 40,3%).

Дефицит бюджета стран ЕС в прошлом году сократился до 1,7% ВВП (в позапрошлом году – 2,4%). 10 стран Евросоюза, включая Чехию, достигли профицита бюджета. В Чехии профицит составил 0,6% ВВП (6-е место по этому показателю среди остальных государств объединения).

Долг в еврозоне в прошлом году уменьшился на 89,2% ВВП (90,3% в позапрошлом году). Дефицит бюджета уменьшился до 1,5% ВВП (в позапрошлом году 2,1% ВВП).

Источник: euroskop.cz