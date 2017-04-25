Украина хочет расширить экономическое сотрудничество с Чехией

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что украинская сторона готова к укреплению экономических связей с Чехией. На данный момент сотрудничество уже проходит в сфере авиационной промышленности.

Украина хочет углубить экономическое сотрудничество с Чехией. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Государство планирует новые шаги в этом направлении. По словам посла, уже сейчас Украина сотрудничает с Чехией в области авиационной и оборонной промышленности.

«Определенное сотрудничество в этой области уже проходит. Например, предприятие “Мотор Сич”, которое изготавливает двигатели для вертолетов, сотрудничает с чешскими партнерами», – сказал посол.

Чешская армия использует российские вертолеты Ми-8/17/171, в которых устанавливают и украинские двигатели. Также они установлены в предыдущих версиях самолетов L-39 Albatros.

«Я думаю, что такое сотрудничество будет углубляться и расширяться. Украина поддерживает эту тенденцию, так как мы знаем о возможностях и потенциале Чехии в данном направлении», – добавил Перебийнис.

В интересах Киева – углубить широкое экономическое сотрудничество, которое в последние годы практически не развивалось.

«Чехия – важный партнер для Украины, но, к сожалению, мы не используем все возможности для укрепления экономического сотрудничества», – сказал посол.

По его словам, сейчас у Украины проходят переговоры с чешской стороной о дальнейшем круге заседаний межправительственной экономической и торговой комиссии, которая не заседала почти 4 года. Мероприятие должно пройти в июне в Киеве. На нем будут обсуждать перспективы и способы сотрудничества Чехии и Украины.

Источник: Novinky.cz