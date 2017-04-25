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Чехия установила рекорд по пивоварению и потреблению пива

Чехия установила рекорд по пивоварению и потреблению пива

artyommm 282 0
Чешский союз пивоварен опубликовал отчет об объемах производства пива в Чехии и назвал средний объем потребления пива, который приходится на душу населения в республике.
Чехия установила рекорд по пивоварению и потреблению пива

Чешские пивоварни в прошлом году сварили рекордный объем пива за всю историю. Причиной для увеличения объемов пивоварения стал домашний спрос и прирост экспорта. 

В прошлом году в Чехии было выпито на 200 тысяч гектолитров больше, чем в 2015 г. В среднем уровень потребления пива в Чехии составил 143 л на душу населения. Что касается экспорта, то больше всего пива было экспортировано в Словакию, Россию, Германию и Польшу.

Спустя 2 года, когда уровень потребления пива в Чехии упал, спрос на пенный напиток в республике снова увеличился. Если в 2015 году в ЧР было выпито 16,2 млн гектолитров пива, то в прошлом году – на 200 тысяч гектолитров больше, – говорится в отчете Чешского союза пивоварен, опубликованном в понедельник, 24 апреля.

Всего в Чехии в прошлом году было произведено 20,5 млн гектолитров пива. Из них 555 тысяч гектолитров пришлось на безалкогольное пиво (на 17% больше, чем в 2015 году). Безалкогольное пиво в ЧР производит всего 20 пивоварен.

По оценкам Чешского союза пивоварен, иностранные туристы в ЧР выпили более 750 тысяч гектолитров пива, что больше на 19%, чем годом ранее. Если говорить о местах потребления пива, то 39% продукции было потреблено в заведениях общепита, 61% – дома. В целом такая тенденция наблюдается во всей Европе. Выделяется на общем фоне только Ирландия, где 68% любителей пива предпочитают ходить в пабы.

Источник: ihned.cz

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чешское пиво статистика Чехия
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