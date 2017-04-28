Чешская крона разочаровала инвесторов

Игроки на валютном рынке скупали чешскую крону непосредственно перед окончанием валютных интервенций Чешского Нацбанка в надежде заработать на последующей разнице после ее укрепления, но крона так и не укрепилась.

В четверг, 27 апреля, курс чешской валюты ослаб и достиг 27,04 кроны за евро. Таким образом, чешская крона стала еще дешевле, чем до окончания валютных интервенций Чешского Нацбанка. На стоимость кроны влияют спекулянты, которые сейчас избавляются от этой валюты, так и не дождавшись ее быстрого укрепления.

Даже спустя 3 недели чешская валюта так и не смогла укрепиться, как это ожидалось по окончании валютных интервенций Нацбанка. В четверг вечером курс валют достиг уровня 27,04 кроны за евро, и это наименьшая стоимость чешской валюты за последнее время.

В первые дни после 6 апреля, когда Нацбанк перестал искусственно ослаблять крону, казалось, что чешская валюта должна начать расти, но курс едва достиг 26,50 кроны за евро.

Аналитики считают, что в снижении стоимости кроны виноваты спекулянты. Перед окончанием интервенций они скупали кроны, так как надеялись заработать, когда чешская валюта укрепится. Но этого не произошло, и теперь некоторые из них боятся потерять деньги, поэтому активно продают валюту обратно. Речь идет в первую очередь об инвесторах, которых чешская крона разочаровала.

В пятницу утром чешская крона укрепилась на 10 геллеров. Эксперты считают, что теперь важно, сможет ли она продержаться на достигнутом уровне.

Источник: aktualne.cz