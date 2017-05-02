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Компании в Чехии признаны самыми ответственными в мире по оплате счетов-фактур

Компании в Чехии признаны самыми ответственными в мире по оплате счетов-фактур

artyommm 544 0
Страховая компания Euler Hermes составила список стран по средним срокам погашения дебиторской задолженности компаниями. Данные по Чехии предоставила компания Bisnode.
Компании в Чехии признаны самыми ответственными в мире по оплате счетов-фактур

Каждая четвертая компания в мире ждет оплаты по счету-фактуре дольше 3 месяцев с момента его выставления. В среднем в мире этот срок составляет 64 дня. Наименее ответственны в этом плане компании из Греции, которые погашают дебиторскую задолженность в среднем через 91 день. Лучше всего в мире дела с этим обстоят в Австрии: там ждать оплаты компаниям приходится в среднем всего 44 дня, – сообщает страховая компания Euler Hermes, которая проанализировала данные за 2015 год от 27 300 компаний по всему миру.

И хотя «платежную ответственность» Чехии компания Euler Hermes не исследовала, по данным консалтинговой компании Bisnode, ЧР входит в список стран, где фирмы вовремя платят по счетам. Погашения дебиторской задолженности компаниям в Чехии приходится ждать в среднем 52 дня. Таким образом, Чехия по этому показателю стоит в одном ряду с Великобританией и Германией.

Больше всего проблем с оплатой счетов-фактур наблюдается в сфере производства электроники, где погашения задолженности ждут 89 дней. В области машиностроения этот показатель составил 87 дней, в строительном секторе – 81 день. Быстрее всего оплата по счетам проходит в сфере розничной торговли (27 дней), транспорта и пищевой промышленности (46 дней).

В США компании в среднем ждут погашения дебиторской задолженности 49 дней, в России – 56.

Источник: ihned.cz

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рейтинг задолженность Чехия
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