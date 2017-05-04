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Хорошая новость для водителей: В Чехии дешевеет топливо

Хорошая новость для водителей: В Чехии дешевеет топливо

artyommm 648 0
Обычно к лету цены на горючее растут, но в этом году намечается противоположная тенденция.
Хорошая новость для водителей: В Чехии дешевеет топливо

Уже много лет подряд работало правило: чем ближе лето, тем больше спрос на автомобильное топливо и выше цены. В этом году впервые наблюдается противоположная тенденция. В ближайшие дни горючее в Чехии подешевеет.

Если сейчас литр бензина в республике стоит в среднем 31,06 кроны, а дизельное топливо – 30,17 кроны, то в ближайшие недели заправки снизят цены на несколько десятков геллеров за литр. Причиной стало то, что нефть снова дешевеет, а чешская крона постепенно укрепляется по отношению к американскому доллару.

В Чехии цены на топливо на разных заправках могут существенно отличаться. Например, уже сейчас на станциях Tank Ono можно заправить бак бензином на 2 кроны дешевле за литр, чем в среднем по республике. Самые дорогие заправки расположены вдоль магистрали D1: там литр бензина продают почти за 35 крон. 

Источник: lidovky.cz

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