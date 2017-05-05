Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 11 °C
Какие магазины будут работать 8 мая в Праге

Какие магазины будут работать 8 мая в Праге

Vladislava M 765 0
В эти выходные в Праге будут закрыты многие магазины. Некоторые торговые центры продолжат работу.
Какие магазины будут работать 8 мая в Праге

В прошлом году в Чехии вступил в силу закон, согласно которому во время некоторых государственных праздников должны закрываться магазины. На 1 мая чешские супермаркеты работали. В эти выходные отдохнуть смогут и продавцы. На большинство интернет-магазинов постановление пока не распространяется.

8 мая в Праге будут работать:

- магазины площадью меньше 200м2;
- заправки;
- аптеки;
- магазины в аэропортах и на вокзалах.

Закон не распространяется на маленькие магазины. Также по праздникам можно делать покупки в интернете. Но не все интернет-магазины имеют право работать 8 мая. Те из них, которые располагают крупными пунктами выдачи, должны закрыться. Маленькие магазины в торговых центрах должны будут считаться с тем, что некоторые центры на праздники закроются.

 

Какие супермаркеты и гипермаркеты закроются 8 мая:

Albert, Kaufland, Lidl, Penny Market, Billa, Tesco, Hypermarket Globus.

Какие торговые центры будут работать 8 мая в Праге:

Palladium, OC Letňany, Metropole Zličín, OC Chodov, OC Nový Smíchov, Atrium Flora, Centrum Černý Most, OC Quadrio.

Торговые центры Šestka и Quadrio будут закрыты.

Будьте готовы к тому, что в открытых торговых центрах не будут работать все магазины площадью больше 200 м2. Сделать покупки можно будет только в маленьких магазинах. 8 мая в Праге будут закрыты и крупные сетевые магазины одежды (H&M, C&A и др.), магазины электроники, косметики и парфюмерии.

Источник: Finance.cz

Рассказать всем:
Темы
магазины праздники Прага
Читайте
по теме 
Кассира Kaufland в Праге уволили за свастику на руке
27.04.2017 19:00 Общество
Кассира Kaufland в Праге уволили за свастику на руке
2194 1
Какие чешские магазины получили самые большие штрафы за обман покупателей на акциях
21.04.2017 14:39 Общество
Какие чешские магазины получили самые большие штрафы за обман покупателей на акциях
2639 0
Как чешские магазины будут работать на Пасху
12.04.2017 10:52 Общество
Как чешские магазины будут работать на Пасху
1992 0
Чешские магазины начали торговать крапивой
31.03.2017 10:44 Общество
Чешские магазины начали торговать крапивой
1860 0
Последние новости:
05
мая
На выходных в Праге пройдет международный марафон, центр перекроют
05.05.2017 14:21 Общество
На выходных в Праге пройдет международный марафон, центр перекроют
124 0
Соботка передумал уходить и предложил уволить из правительства Чехии Бабиша
05.05.2017 14:00 Политика
Соботка передумал уходить и предложил уволить из правительства Чехии Бабиша
378 0
Земан сообщил, кто может стать новым премьер-министром Чехии
05.05.2017 10:10 Политика
Земан сообщил, кто может стать новым премьер-министром Чехии
814 0
Чехия вошла в число самых расистских стран Европы
05.05.2017 09:30 Общество
Чехия вошла в число самых расистских стран Европы
960 0
04
мая
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
04.05.2017 18:16 Пресс-релизы
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
1163 0
Видео: Конфуз Соботки на Пражском Граде
04.05.2017 17:24 Политика
Видео: Конфуз Соботки на Пражском Граде
1711 0
Пчелы полюбили Прагу: на крыше Рудольфина обустроят новую пасеку
04.05.2017 16:50 Общество
Пчелы полюбили Прагу: на крыше Рудольфина обустроят новую пасеку
377 0
Снимок чешской девочки, вышедшей на протест против неонацистов, облетел весь мир
04.05.2017 14:02 Общество
Снимок чешской девочки, вышедшей на протест против неонацистов, облетел весь мир
2840 1
В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла
04.05.2017 13:35 Общество
В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла
861 0
Руководитель компании Lekvi Accounting: «Сходите с вашим бухгалтером на чашечку кофе»
04.05.2017 13:30 Интервью
Руководитель компании Lekvi Accounting: «Сходите с вашим бухгалтером на чашечку кофе»
834 0


Мобильная версия