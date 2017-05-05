Какие магазины будут работать 8 мая в Праге

В прошлом году в Чехии вступил в силу закон, согласно которому во время некоторых государственных праздников должны закрываться магазины. На 1 мая чешские супермаркеты работали. В эти выходные отдохнуть смогут и продавцы. На большинство интернет-магазинов постановление пока не распространяется.
8 мая в Праге будут работать:
- магазины площадью меньше 200м2;
- заправки;
- аптеки;
- магазины в аэропортах и на вокзалах.
Закон не распространяется на маленькие магазины. Также по праздникам можно делать покупки в интернете. Но не все интернет-магазины имеют право работать 8 мая. Те из них, которые располагают крупными пунктами выдачи, должны закрыться. Маленькие магазины в торговых центрах должны будут считаться с тем, что некоторые центры на праздники закроются.
Какие супермаркеты и гипермаркеты закроются 8 мая:
Albert, Kaufland, Lidl, Penny Market, Billa, Tesco, Hypermarket Globus.
Какие торговые центры будут работать 8 мая в Праге:
Palladium, OC Letňany, Metropole Zličín, OC Chodov, OC Nový Smíchov, Atrium Flora, Centrum Černý Most, OC Quadrio.
Торговые центры Šestka и Quadrio будут закрыты.
Будьте готовы к тому, что в открытых торговых центрах не будут работать все магазины площадью больше 200 м2. Сделать покупки можно будет только в маленьких магазинах. 8 мая в Праге будут закрыты и крупные сетевые магазины одежды (H&M, C&A и др.), магазины электроники, косметики и парфюмерии.
Источник: Finance.cz