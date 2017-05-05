Какие магазины будут работать 8 мая в Праге

В эти выходные в Праге будут закрыты многие магазины. Некоторые торговые центры продолжат работу.

В прошлом году в Чехии вступил в силу закон, согласно которому во время некоторых государственных праздников должны закрываться магазины. На 1 мая чешские супермаркеты работали. В эти выходные отдохнуть смогут и продавцы. На большинство интернет-магазинов постановление пока не распространяется.

8 мая в Праге будут работать:

- магазины площадью меньше 200м2;

- заправки;

- аптеки;

- магазины в аэропортах и на вокзалах.

Закон не распространяется на маленькие магазины. Также по праздникам можно делать покупки в интернете. Но не все интернет-магазины имеют право работать 8 мая. Те из них, которые располагают крупными пунктами выдачи, должны закрыться. Маленькие магазины в торговых центрах должны будут считаться с тем, что некоторые центры на праздники закроются.

Какие супермаркеты и гипермаркеты закроются 8 мая: Albert, Kaufland, Lidl, Penny Market, Billa, Tesco, Hypermarket Globus. Какие торговые центры будут работать 8 мая в Праге: Palladium, OC Letňany, Metropole Zličín, OC Chodov, OC Nový Smíchov, Atrium Flora, Centrum Černý Most, OC Quadrio. Торговые центры Šestka и Quadrio будут закрыты.

Будьте готовы к тому, что в открытых торговых центрах не будут работать все магазины площадью больше 200 м2. Сделать покупки можно будет только в маленьких магазинах. 8 мая в Праге будут закрыты и крупные сетевые магазины одежды (H&M, C&A и др.), магазины электроники, косметики и парфюмерии.

Источник: Finance.cz