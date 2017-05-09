Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 6 °C
В Чехии начали продавать подержанные автомобили за биткоины

В Чехии начали продавать подержанные автомобили за биткоины

artyommm 386 0
Транзакция совершается онлайн за считанные секунды и стоит всего несколько крон, вне зависимости от величины суммы сделки.
В Чехии начали продавать подержанные автомобили за биткоины

Чешский сайт FairPlayAuto.cz, который специализируется на продаже подержанных автомобилей непосредственно от владельцев, рассказал о новой возможности для пользователей. Теперь они смогут приобретать машины за виртуальную криптовалюту биткоин (Bitcoin). Ее нынешняя стоимость достигла рекордного максимума: за один биткоин сегодня дают почти 1 587 долларов.

По словам создателей FairPlayAuto.cz, транзакция при оплате биткоинами занимает несколько секунд и стоит всего пару крон, вне зависимости от суммы сделки. Покупка б/у машины через сервис Fair Play Auto выгодна и покупателю, и продавцу. 

Продавец может выручить больше денег за автомобиль, так как не платит посредникам. Покупатель берет гарантированно качественную машину, которую проверяют специалисты сервиса. Скрученный пробег и сокрытие реального состояния автомобиля исключены. Теперь к этим преимуществам добавилась и возможность провести транзакцию в биткоинах. 

Источник: czechcrunch.cz

Рассказать всем:
Темы
биткоин Автомобили интернет
Читайте
по теме 
Чешская полиция предъявила обвинение первому в стране биткоин-пирату
30.09.2016 13:54 Общество
Чешская полиция предъявила обвинение первому в стране биткоин-пирату
1385 0
Евросоюз не будет облагать налогами операции с криптовалютой
23.10.2015 11:30 Экономика
Евросоюз не будет облагать налогами операции с криптовалютой
1244 0
В чешском Брно можно было заплатить за общественный транспорт биткойнами
10.07.2015 15:34 Общество
В чешском Брно можно было заплатить за общественный транспорт биткойнами
1592 0
В Чехии ограничат платежи по биткоинам
12.06.2015 14:23 Экономика
В Чехии ограничат платежи по биткоинам
1525 0
Последние новости:
09
мая
Легендарные трамваи T3 вернутся в Прагу в модернизированном виде
09.05.2017 10:32 Общество
Легендарные трамваи T3 вернутся в Прагу в модернизированном виде
284 0
08
мая
Василий Лановой: «Я познакомился с Прагой вновь, но уже на другом уровне»
08.05.2017 12:48 Интервью
Василий Лановой: «Я познакомился с Прагой вновь, но уже на другом уровне»
683 0
Чешский Парламент объявил на сегодня День открытых дверей
08.05.2017 10:15 Общество
Чешский Парламент объявил на сегодня День открытых дверей
488 0
Сегодня в Чехии отмечают окончание Второй мировой войны
08.05.2017 09:49 Общество
Сегодня в Чехии отмечают окончание Второй мировой войны
1006 0
07
мая
Чешские экстремисты угрожают расправой прославившейся школьнице из Брно
07.05.2017 16:12 Общество
Чешские экстремисты угрожают расправой прославившейся школьнице из Брно
1456 0
06
мая
Лев покусал посетителя частного чешского зоопарка
06.05.2017 10:22 Общество
Лев покусал посетителя частного чешского зоопарка
1327 0
Сегодня в Праге пройдет марш за легализацию марихуаны
06.05.2017 10:02 Общество
Сегодня в Праге пройдет марш за легализацию марихуаны
1047 0
05
мая
На выходных в Праге пройдет международный марафон, центр перекроют
05.05.2017 14:21 Общество
На выходных в Праге пройдет международный марафон, центр перекроют
822 0
Соботка передумал уходить и предложил уволить из правительства Чехии Бабиша
05.05.2017 14:00 Политика
Соботка передумал уходить и предложил уволить из правительства Чехии Бабиша
1595 0
Какие магазины будут работать 8 мая в Праге
05.05.2017 11:00 Экономика
Какие магазины будут работать 8 мая в Праге
2427 0


Мобильная версия