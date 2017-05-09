В Чехии начали продавать подержанные автомобили за биткоины

Транзакция совершается онлайн за считанные секунды и стоит всего несколько крон, вне зависимости от величины суммы сделки.

Чешский сайт FairPlayAuto.cz, который специализируется на продаже подержанных автомобилей непосредственно от владельцев, рассказал о новой возможности для пользователей. Теперь они смогут приобретать машины за виртуальную криптовалюту биткоин (Bitcoin). Ее нынешняя стоимость достигла рекордного максимума: за один биткоин сегодня дают почти 1 587 долларов.

По словам создателей FairPlayAuto.cz, транзакция при оплате биткоинами занимает несколько секунд и стоит всего пару крон, вне зависимости от суммы сделки. Покупка б/у машины через сервис Fair Play Auto выгодна и покупателю, и продавцу.

Продавец может выручить больше денег за автомобиль, так как не платит посредникам. Покупатель берет гарантированно качественную машину, которую проверяют специалисты сервиса. Скрученный пробег и сокрытие реального состояния автомобиля исключены. Теперь к этим преимуществам добавилась и возможность провести транзакцию в биткоинах.

Источник: czechcrunch.cz