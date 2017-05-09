Чехия внедрит единую европейскую систему электронной оплаты дорог

По требованию Еврокомиссии Чехия начала работу над внедрением единой системы электронной оплаты дорог. Она должна упростить жизнь сотням тысяч водителей грузовиков.

Чешское дорожное управление совместно с компанией Kapsch успешно протестировало программное обеспечение, благодаря которому в Чехии можно заплатить за дорогу через единую систему электронной оплаты за использование дорожной инфраструктуры (EETS).

Европейским перевозчикам, которые будут использовать сервис EETS, в будущем станет проще платить за дороги в Чехии. Им не придется при проезде по платным магистралям страны покупать чешский электронный прибор. Это может упростить жизнь водителям целых 370 тысяч зарубежных грузовиков, которые каждый год ездят по чесшким платным шоссе.

«Работа над дальнейшим развитием чешских платных дорог и открытие этой системы Европе продолжается быстро. В сентябре мы будем вести переговоры с отдельными представителями системы европейской электронной оплаты дорог о возможности использовать их сервис в Чехии. В ближайшие годы перевозчики смогут гораздо быстрее заплатить за проезд по чешским дорогам», – сообщил министр транспорта ЧР Дан Тёк.

Единая европейская система электронной оплаты за использование дорожной инфраструктуры должна дополнить национальные системы так, чтобы в будущем каждый грузовик, который едет по Евросоюзу, мог использовать только один электронный прибор и договор с одним поставщиком услуг для проезда по платным дорогам всех государств. На данный момент транзитные перевозчики используют несколько электронных аппаратов для разных стран.

Источник: Denik.cz