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В апреле уровень безработицы и инфляция в Чехии сократились

В апреле уровень безработицы и инфляция в Чехии сократились

artyommm 258 0
Чешское статистическое управление и Биржа труда Чехии поделились итогами экономики страны за апрель.
В апреле уровень безработицы и инфляция в Чехии сократились

Уровень безработицы в Чехии в апреле снова понизился, уже в третий раз в этом году. Если в марте он составил 4,8%, то в апреле уже 4,4%, и это самый низкий показатель для данного месяца с 2008 года, – сообщает Биржа труда. По информации Чешского статистического управления, инфляция в апреле тоже замедлилась и составила 2% (в марте было 2,6%).

В апреле прошлого года уровень безработицы в Чехии был равен 5,7%. К концу минувшего апреля без работы в Чехии находились 327 199 человек, количество вакантных мест увеличилось до 159 072. Меньше всего безработица в Пльзеньском крае – 2,7%.

Ситуация на рынке труда сейчас соответствует давней тенденции и сезону. Многие регионы продемонстрировали исторически минимальный уровень безработицы. Чешская экономика по-прежнему в хорошем состоянии, чему способствуют промышленность и весенние сезонные работы, которые идут полным ходом. Речь идет в первую очередь о строительной отрасли, пищевой промышленности, туризме, сельском хозяйстве, лесничестве, курортном бизнесе и добыче ископаемых, – говорят на Бирже труда.

Что касается вакансий, то работодатели продолжают искать тех же специалистов и рабочих. Нужны подсобные рабочие на производство, работники с квалификацией, слесари, водители, повара, ремесленники и охранники.

Количество вакансий растет и в регионах, где уровень безработицы выше среднего и где еще остается над чем работать для его понижения. Как считает представитель компании PwC А.Л. Паланова, безработица достигла такого низкого уровня, что работать может практически каждый, кто этого хочет. Дела у фирм идут хорошо, заказы растут, проблема с поиском и наймом сотрудников сохраняется.

В апреле уменьшилась не только безработица, но и инфляция. Среднегодовой рост потребительских цен остановился на 2%, в то время как в марте он составлял 2,6%. Цены на продукты и топливо перестали стремительно расти, если рассматривать их в межгодовом сравнении. Цены на товары и услуги в апреле в основном не изменились и остались такими же, как за последние 2 месяца, – сообщает Чешское статистическое управление.

Источник: idnes.cz

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Темы
безработица экономика статистика Чехия
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