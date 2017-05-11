Еврокомиссия опубликовала прогноз по росту чешской экономики

Согласно прогнозу Еврокомиссии, рост чешской экономики в этом году ускорится. Безработица продолжит сокращаться, но инфляция вырастет.

Темп роста чешской экономики в этом году ускорится на 2,6% и прошлогодних 2,4%. В следующем году экономический рост в Чехии должен достичь 2,7%. Об этом сегодня сообщила Еврокомиссия, подтвердив свой февральский прогноз.

По информации Еврокомиссии, экономика ЕС растет уже пятый год подряд. Темпы роста остаются стабильными: около 2%. Безработица падает, государственный финансовый сектор растет.

Прогнозы Еврокомиссии более оптимистичны, чем прогнозы чешского министерства финансов, которое в прошлом месяце снизило предполагаемый рост экономики до 2,5%. Такой же прогноз министерство составило и на следующий год.

За ростом чешской экономики, по данным Еврокомиссии, в этом году будет стоять внутренний спрос. Частное потребление, которое поддерживают позитивные условия на рынке труда и высокое потребительское доверие, в этом году должно вырасти на 2,4%.

На рост чешской экономики в этом году должен повлиять и экспорт. Внутренний спрос поддержит экономический рост и в следующем году, хотя влияние экспорта через год, наоборот, снизится до 0.

По прогнозам Еврокомиссии, безработица в Чехии в этом году упадет до 3,5% с теперешних 4%. Рост трудоустройства должен замедлиться до 0,3% с прошлогодних 1,8%. В следующем году уровень безработицы остановится на 3,5%.

Инфляция, согласно прогнозу, должна подняться до 2,5% с прошлогодних 0,6%. Более быстрый рост цен снизит реальные доходы потребителей. В следующем году инфляция должна снизиться до 2%.

Комиссия также прогнозирует, что рост государственного бюджета в этом году снизится до 0,3% ВВП с прошлогодних 0,6%: в основном, из-за инвестиций в проекты с совместным финансированием от Евросоюза. В следующем году рост государственного бюджета упадет до 0,1% ВВП из-за повышения социальных отчислений.

Источник: ČTK