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В Праге будут строить социальное арендное жилье

В Праге будут строить социальное арендное жилье

Vladislava M 110 0
Государственное арендное жилье должно появиться в разных районах Праги уже в ближайшие годы. Цены на аренду квартир в социальных домах будут намного ниже коммерческих.
Фото: pixabay.com
В Праге будут строить социальное арендное жилье

Столица Чехии в ближайшее время станет девелопером. Город собирается строить государственное арендное жилье с доступными ценами. На первой фазе проекта должно появиться 400-500 таких квартир. Всего город может построить еще в три раза больше арендных квартир: это может повлиять и на снижение цен на коммерческую аренду недвижимости.

Первый дом с гарантированно низкими ценами на аренду собираются построить возле парка Гребовка в довольно престижном районе Винограды.

«Для первой фазы мы отобрали 12 участков. Еще 16 мест мы в ближайшее время проверим на пригодность», – рассказал пражский представитель и заместитель председателя магистратской комиссии для Фонда развития доступного жилья Матей Стропницки.

Квартиры в арендных домах будут предназначены для преподавателей, полицейских, пенсионеров и студентов. Больше всего из них планируют выстроить в районе Либень. Остальные участки под строительство разбросаны по разным частям столицы: комиссия намеренно не стала концентрировать их в одном месте. Около 50 квартир собираются расположить в Глубочепах: на том участке, который Прага 5 предлагала для строительства хоккейного стадиона.

Начать строить первый дом хотят уже через три года, если с проектом не будет осложнений. В течение 5 лет, по словам Стропницкого, в Праге может появиться до полутора тысяч доступных арендных квартир.

Финансировать строительство будут из фондов по развитию доступного жилья. В конце декабря прошлого года в нем было больше 2 млрд крон. Большая часть денег в фонд идет с приватизации городских квартир. Предполагается, что после окончания приватизации в фонде будет уже 4 млрд крон.

Также городское управление собирается построить дом с доступным жильем в районе Черны-Мост. Там планируют строить квартиры с планировкой 3+1, которых в городе мало.

Где появятся социальные квартиры в Праге

Источник: Denik.cz

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