Чешские компании оказались в лидерах ЕС по рентабельности

Чешское статистическое управление рассказало о соотношении выручки и производственной прибыли компаний и предприятий в Чехии.

Благоприятное развитие экономики отражается и на высокой рентабельности чешских компаний, которые теперь относятся к группе лидеров по этому показателю в Евросоюзе. Удерживать высокую доходность компаниям и предприятиям удается, несмотря на рост зарплат, за которым стоит низкий уровень безработицы и дефицит кадров на рынке труда.

Чешские банки также показывают хорошие результаты, чему способствует высокий спрос на корпоративные кредиты, ипотеки и потребительские займы.

В прошлом году доходность чешских компаний снизилась, то же самое ожидается в этом году. Тем не менее, Чешское статистическое управление сообщает, что по показателю рентабельности бизнеса Чехия занимает позиции выше среднего по ЕС.

Одним из лидирующих предприятий в Чехии является Škoda Auto. В первом квартале текущего года ей удалось добиться таких же хороших результатов, как в аналогичном периоде прошлого года. Выручка дочерней компании концерна VW в межгодовом сравнении выросла более чем на 29% и составила 4,3 млрд евро. Производственная прибыль достигла 415 млн евро, и это больше чем годом ранее почти на треть. Своей рентабельностью, т.е. соотношением производственной прибыли к выручке, на уровне 9,6% Škoda Auto в этом году опережает Audi (8,7%).

Источник: ihned.cz