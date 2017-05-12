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Чешские компании оказались в лидерах ЕС по рентабельности

Чешские компании оказались в лидерах ЕС по рентабельности

artyommm 40 0
Чешское статистическое управление рассказало о соотношении выручки и производственной прибыли компаний и предприятий в Чехии.
Чешские компании оказались в лидерах ЕС по рентабельности

Благоприятное развитие экономики отражается и на высокой рентабельности чешских компаний, которые теперь относятся к группе лидеров по этому показателю в Евросоюзе. Удерживать высокую доходность компаниям и предприятиям удается, несмотря на рост зарплат, за которым стоит низкий уровень безработицы и дефицит кадров на рынке труда. 

Чешские банки также показывают хорошие результаты, чему способствует высокий спрос на корпоративные кредиты, ипотеки и потребительские займы.

В прошлом году доходность чешских компаний снизилась, то же самое ожидается в этом году. Тем не менее, Чешское статистическое управление сообщает, что по показателю рентабельности бизнеса Чехия занимает позиции выше среднего по ЕС. 

Одним из лидирующих предприятий в Чехии является Škoda Auto. В первом квартале текущего года ей удалось добиться таких же хороших результатов, как в аналогичном периоде прошлого года. Выручка дочерней компании концерна VW в межгодовом сравнении выросла более чем на 29% и составила 4,3 млрд евро. Производственная прибыль достигла 415 млн евро, и это больше чем годом ранее почти на треть. Своей рентабельностью, т.е. соотношением производственной прибыли к выручке, на уровне 9,6% Škoda Auto в этом году опережает Audi (8,7%). 

Источник: ihned.cz

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компании Евросоюз статистика
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