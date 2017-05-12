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Копенгаген поможет Праге решить проблему с перегруженной магистралью в центре

Копенгаген поможет Праге решить проблему с перегруженной магистралью в центре

artyommm 35 0
Компания всемирно известного архитектора и урбаниста Яна Гейла Gehl Architects из Дании создает для Праги долгосрочный план решения проблемы с Северо-южной магистралью.
Фото: Институт планирования и развития Праги
Копенгаген поможет Праге решить проблему с перегруженной магистралью в центре

Пражские политики и проектировщики общественного пространства на этой неделе встретились в Копенгагене с Яном Гейлом, датским архитектором и консультантом по городскому дизайну. Он провел анализ, который должен помочь в решении проблемы Северо-южной магистрали чешской столицы. 

Гейл рассказал о нескольких вариантах корректировок, которые бы помогли снизить транспортную загруженность улицы. К концу июня совет Праги получит специальный материал. Если политики его одобрят, то изменения на магистрали могут произойти уже в ближайшее время. 

Специалисты по урбанизации компании Gehl Architects работали над решением пражской проблемы с октября прошлого года. Перед ними была поставлена задача – убрать пробки с главной транспортной артерии столицы, которая проходит через центр города. На этой неделе сотрудники магистрата Праги приезжали в столицу Дании, чтобы узнать о результатах проделанной работы.

Известный во всем мире архитектор и урбанист Ян Гейл ранее признался, что проблема Праги, связанная с Северо-южной магистралью, одна из самых сложных, которую он когда-либо решал. В Gehl Architects считают, что чешской столице нужно начать с малого, пражские политики готовы приступить немедленно. В конце июня должен появиться материал, который даст толчок дальнейшим действиям.

В настоящий момент главной проблемой магистрали является преобладание автомобилей; для других видов транспорта, например, велосипедов, места там нет. В задачи Праги, по мнению Gehl Architects, будет входить улучшение условий для движения пешеходов, которые пока что на отдельных участках даже не могут перейти дорогу. Кроме того, многие важные культурные места, например, Национальный музей или Государственная опера, являются труднодоступными из-за многополосной дороги. Датское бюро подготовит для Праги долгосрочный план, соблюдение которого позволит в будущем решить эту проблему.

Gehl Architects рассказали, что магистрат может для начала установить на дороге дополнительные светофоры, создать переходы и пустить новый автобусный маршрут, а также ограничить скорость машин на избранных участках. В мэрии уже сказали, что сначала все предложения будут тестировать. К большим изменениям в рамках решения проблемы будет относиться частичная перестройка магистрали между площадью И.П.Павлова и Флоренц. 

Северо-южная магистраль была построена в 70-е гг. как главная транспортная артерия, проходящая через центр города. Ежедневно по ней проезжает около 100 тысяч автомобилей.

Источник: aktualne.cz

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Автомобили Прага
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