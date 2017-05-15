Чехия оказалась мировым лидером по дешевизне пива

Deutsche Bank составил рейтинг мировых столиц по доступности пива.

Deutsche Bank провел новое исследование с целью определить, в каких мировых столицах пиво стоит дешевле всего. Прага заняла первое место: пол-литра пива здесь стоит в среднем 1,3 доллара США (31,9 кроны). В прошлом году в Чехии стали больше пить пиво – на 200 тысяч гектолитров, чем в 2015 году.

К хорошим направлениям для любителей пива можно отнести Португалию и ЮАР, где за пол-литра пенного напитка нужно заплатить меньше 2 долларов. К европейским пивным империям можно отнести также Бельгию, там пинта обойдется в 4 доллара. Дороже всего пиво продают в Осло и Сингапуре, где за пол-литра покупатели платят в среднем более 9 долларов.

В Чехии за последние два года выросло не только производство пива, но и его потребление. В прошлом году жители и гости Чехии выпили 16,4 млн гектолитров алкогольного напитка, что на 200 тысяч гектолитров больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает Чешский союз пивоварен. Таким образом, в среднем в Чехии на душу населения приходится 140 л выпитого пива, и по этому показателю республика является безоговорочным мировым лидером.

В прошлом году Чехия побила рекорд и по объемам пивоварения. Всего в 2016 году в стране сварили 20,5 млн гектолитров пива. В Чешском союзе пивоварен рассказали, что впервые за долгое время нарастить производство удалось благодаря не только экспорту, но и внутреннему потреблению.

Выросло в стране и количество мини-пивоварен – до 350, они производят 1,5% от общего объема пивоварения по стране. Экспорт пива из Чехии в 2016 году также увеличился – на 4,5% больше, чем в 2015 году. Больше всего чешского пива уходит в Германию, Словакию, а также в страны вне ЕС – Россию, Южную Корею и США.

Источник: ihned.cz