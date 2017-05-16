Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C
Экономисты: В Праге строительный кризис, из-за нехватки квартир люди выезжают за черту города

Экономисты: В Праге строительный кризис, из-за нехватки квартир люди выезжают за черту города

Vladislava M 358 0
Эксперты обеспокоены строительным кризисом и дефицитом жилой недвижимости в Праге. Население города увеличивается, но обеспечить всех новыми квартирами пока невозможно.
Экономисты: В Праге строительный кризис, из-за нехватки квартир люди выезжают за черту города

Согласно последним данным Чешского статистического управления, строительство в Чехии начало расти. Строительная отрасль за год выросла на 2%. Количество законченных квартир по сравнению с прошлым годом возросло на 53,3%.

По мнению экономиста Мартина Червинки, с точки зрения строительства прошлый год был неудачным, поэтому актуальные числа ни о чем не говорят. Особенно плачевной он называет ситуацию в Праге, где люди из-за недостатка квартир строят жилье за границами города.

«Последние опубликованные результаты строительной промышленности за март 2017 года интерпретируют так, что строительство в Чехии, наконец, поднялось со дна. Вероятно, будут умалчивать, что 2016 год для строительной отрасли был неудачным, так как рост строительного производства меньше 10% нельзя считать удовлетворительным», – сообщил Червинка.

С этим согласен и председатель представительства Central Group Душан Куновски.

«По актуальным данным Чешского статистического управления, строительная область за год выросла на 2%, но результаты могли бы быть гораздо хуже, если бы строительство частных домов на участках не выросло на 6%», – сообщил Куновски.

Ситуацию можно иллюстрировать по количеству квартир. Согласно данным за март 2017, число строящихся квартир в Чехии за год увеличилось на 53,3%. Можно подумать, что это большой рост. Но по всей республике в марте 2017 года начали строить только 2555 квартир. Значительный рост обусловлен тем, что в марте 2016 года строили только 1667 квартир.

По словам Червинки, в Праге ситуация самая тяжелая. В марте 2016 года в столице начинали строить 12 квартир: в марте 2017 года – 40. За весь прошлый год в Праге построили 1707 квартир, а продали 6650. Выданных разрешений на строительство за год стало меньше на 56%.

Данные первых трех месяцев этого года показывают, что темпы строительства не ускорились и в этом году. За первый квартал 2017 года в Праге начали строить 411 квартир в жилых домах. При таком же темпе за весь год построят 1600 квартир на всю столицу.

При этом Прага в ноябре прошлого года приняла стратегический план по развитию населения до 2030 года. Предполагается, что к этому времени в город переедет 100 000 новых жителей: это значит, что каждый год нужно строить минимум 5000 новых квартир. Об этом сообщила мэр города Адриана Крначова.

Из-за дефицита жилья многие люди вместо квартиры в Праге приобретают дома и участки за чертой города. В Среднечешском крае за последний квартал 2017 года было выдано разрешение на строительство 944 частных домов. Это самое высокое количество за последние несколько лет. В прошлом году за этот же период было выдано 750 разрешений. Также за границами крупных городов в мелких населенных пунктах начали выстраивать многоэтажные жилые комплексы.

 

Даже при дефиците недвижимости мы поможем найти оптимальный вариант и решить любой вопрос, связанный с жильем в Праге и Чехии. 

Звоните нам по номеру +420 212 247 420 или пишите по электронной почте realty@420on.cz. 

Подробности смотрите на сайте realty.420on.cz.

Источник: echo24.cz

Рассказать всем:
Темы
недвижимость покупка недвижимости строительство Прага Чехия
Читайте
по теме 
В Праге будут строить социальное арендное жилье
12.05.2017 13:46 Экономика
В Праге будут строить социальное арендное жилье
947 0
В Чехии растет спрос на недвижимость за границами Праги и Брно
25.04.2017 14:26 Рынок недвижимости
В Чехии растет спрос на недвижимость за границами Праги и Брно
1210 0
В Праге критически не хватает новых квартир: За год цены выросли на 20%
19.04.2017 15:08 Рынок недвижимости
В Праге критически не хватает новых квартир: За год цены выросли на 20%
1476 0
Успеть в последнюю минуту: Жители Чехии взяли в банках рекордное число ипотек
19.04.2017 11:14 Экономика
Успеть в последнюю минуту: Жители Чехии взяли в банках рекордное число ипотек
1310 0
Последние новости:
16
мая
Чехия получила архитектурного «Оскара» за невероятную реставрацию
16.05.2017 15:06 Культура
Чехия получила архитектурного «Оскара» за невероятную реставрацию
125 0
Чехи собрали деньги на опрос избирателей перед выборами с помощью краудфандинга
16.05.2017 15:00 Общество
Чехи собрали деньги на опрос избирателей перед выборами с помощью краудфандинга
45 0
По воде на микроавтобусе: в Чехии запустят производство необычного транспорта
16.05.2017 14:28 Экономика
По воде на микроавтобусе: в Чехии запустят производство необычного транспорта
101 0
Видео: Дельфин впервые выступил в Праге
16.05.2017 14:13 Интервью
Видео: Дельфин впервые выступил в Праге
85 0
Вопреки ожиданиям: экономика Чехии снова выросла, чешская крона подорожала
16.05.2017 13:50 Экономика
Вопреки ожиданиям: экономика Чехии снова выросла, чешская крона подорожала
125 0
Фото: Как изменятся улицы Жижкова в Праге
16.05.2017 13:14 Общество
Фото: Как изменятся улицы Жижкова в Праге
325 0
В Праге открылась выставка автомобилей Ferrari
16.05.2017 11:08 Общество
В Праге открылась выставка автомобилей Ferrari
300 0
Сколько зарабатывают чешские блогеры Youtube?
16.05.2017 10:30 Общество
Сколько зарабатывают чешские блогеры Youtube?
439 0
Из-за здорового фаст-фуда чехи попали в больницу
16.05.2017 09:17 Общество
Из-за здорового фаст-фуда чехи попали в больницу
986 0
На площади в Праге установили клетку для людей
16.05.2017 08:34 Общество
На площади в Праге установили клетку для людей
589 0


Мобильная версия