Экономисты: В Праге строительный кризис, из-за нехватки квартир люди выезжают за черту города

Эксперты обеспокоены строительным кризисом и дефицитом жилой недвижимости в Праге. Население города увеличивается, но обеспечить всех новыми квартирами пока невозможно.

Согласно последним данным Чешского статистического управления, строительство в Чехии начало расти. Строительная отрасль за год выросла на 2%. Количество законченных квартир по сравнению с прошлым годом возросло на 53,3%.

По мнению экономиста Мартина Червинки, с точки зрения строительства прошлый год был неудачным, поэтому актуальные числа ни о чем не говорят. Особенно плачевной он называет ситуацию в Праге, где люди из-за недостатка квартир строят жилье за границами города.

«Последние опубликованные результаты строительной промышленности за март 2017 года интерпретируют так, что строительство в Чехии, наконец, поднялось со дна. Вероятно, будут умалчивать, что 2016 год для строительной отрасли был неудачным, так как рост строительного производства меньше 10% нельзя считать удовлетворительным», – сообщил Червинка.

С этим согласен и председатель представительства Central Group Душан Куновски.

«По актуальным данным Чешского статистического управления, строительная область за год выросла на 2%, но результаты могли бы быть гораздо хуже, если бы строительство частных домов на участках не выросло на 6%», – сообщил Куновски.

Ситуацию можно иллюстрировать по количеству квартир. Согласно данным за март 2017, число строящихся квартир в Чехии за год увеличилось на 53,3%. Можно подумать, что это большой рост. Но по всей республике в марте 2017 года начали строить только 2555 квартир. Значительный рост обусловлен тем, что в марте 2016 года строили только 1667 квартир.

По словам Червинки, в Праге ситуация самая тяжелая. В марте 2016 года в столице начинали строить 12 квартир: в марте 2017 года – 40. За весь прошлый год в Праге построили 1707 квартир, а продали 6650. Выданных разрешений на строительство за год стало меньше на 56%.

Данные первых трех месяцев этого года показывают, что темпы строительства не ускорились и в этом году. За первый квартал 2017 года в Праге начали строить 411 квартир в жилых домах. При таком же темпе за весь год построят 1600 квартир на всю столицу.

При этом Прага в ноябре прошлого года приняла стратегический план по развитию населения до 2030 года. Предполагается, что к этому времени в город переедет 100 000 новых жителей: это значит, что каждый год нужно строить минимум 5000 новых квартир. Об этом сообщила мэр города Адриана Крначова.

Из-за дефицита жилья многие люди вместо квартиры в Праге приобретают дома и участки за чертой города. В Среднечешском крае за последний квартал 2017 года было выдано разрешение на строительство 944 частных домов. Это самое высокое количество за последние несколько лет. В прошлом году за этот же период было выдано 750 разрешений. Также за границами крупных городов в мелких населенных пунктах начали выстраивать многоэтажные жилые комплексы.

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Источник: echo24.cz