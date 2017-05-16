Вопреки ожиданиям: экономика Чехии снова выросла, чешская крона подорожала

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Чехии на 3% в этом году.

Экономика Чехии в первом квартале текущего года снова продемонстрировала рост. ВВП страны увеличился на 2,9%, в то время как в последнем квартале прошлого года прирост составлял 1,9%, – сообщает Чешское статистическое управление (ЧСУ). Аналитики прогнозировали не такой значительный рост. Чешская крона до полудня 16 мая укрепилась, и курс по отношению к евро составил 26,40 кроны за 1 евро.

По данным ЧСУ, росту чешской экономики в первом квартале способствовал главным образом спрос из-за рубежа, а также растущее внутреннее потребление. Согласно статистике, в этом году выросла производительность не только обрабатывающей промышленности, но и большинства отраслей в сфере услуг.

Последствия роста экономики

Сильный экономический рост продолжает оказывать давление на рынок труда. Дефицит рабочей силы и ожидаемый рост зарплат, по мнению специалиста Виктора Зейсела из банка Komerční bankа, будет влиять на потребительские цены. Товары должны будут подорожать. Кроме того более высокий рост экономики, который превзошел ожидания, будет воздействовать и на Чешский Нацбанк. Речь идет о повышении процентных ставок, так как будет необходимо тормозить растущую инфляцию.

Как уже говорилось выше, рост экономики в Чехии в первом квартале текущего года оказался выше, чем прогнозировали аналитики. Ожидалось, что он составит 2,3% в межгодовом сравнении и 0,7% – в сравнении с последним кварталом 2016 года.

ВВП представляет собой совокупную денежную стоимость всех товаров и услуг, произведенных на определенной территории за указанный период. Нынешняя оценка ВВП пока носит ускоренный, предварительный характер. Более надежным показателем развития чешской экономики будет считаться уточненный отчет.

Чешская крона укрепилась

После того как появились данные о росте экономики Чехии, чешская крона укрепилась и достигла самого высокого уровня с момента отмены валютных интервенций. Около 10:00 курс составил 26,43 кроны за 1 евро. По отношению к доллару чешская крона впервые с сентября прошлого года поднялась выше отметки 24 кроны за 1 доллар.

Прогноз МВФ



Международный валютный фонд представил прогноз, согласно которому рост ВВП Чехии достигнет 3% – главным образом благодаря домашнему спросу. Высокому внутреннему потреблению способствуют сильный рост реальных зарплат и низкие процентные ставки.

«Дела у чешской экономики идут хорошо. Рост солидный, а уровень безработицы низкий. Инфляция снова достигла целевого уровня. Государственный бюджет находится в хорошем состоянии, банковский сектор – ликвидный и рентабельный. Несмотря на это политикам приходится сталкиваться с серьезными вызовами. Растет финансовая уязвимость домохозяйств, на рынке труда недостаточно предложений», – говорится в сообщении МВФ.

И хотя ситуация на рынке труда благоприятная, Чехии необходимо предпринять шаги, которые бы позволили большему количеству людей на него попасть. «Вместо уменьшения долга, необходимо было бы больше инвестировать в образование и строительство инфраструктуры», – обращает внимание МВФ. Также он упомянул об упрощении выдачи разрешений на строительство и улучшении общих условий для предпринимательства.

МВФ также отметил, что Чешский Нацбанк завершил валютные интервенции в подходящий момент. Ожидается, что инфляция в ЧР в этом году достигнет 2,3%. В следующем году она должна будет вернуться к 2%.

Источник: euro.cz, idnes.cz