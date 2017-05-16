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По воде на микроавтобусе: в Чехии запустят производство необычного транспорта

По воде на микроавтобусе: в Чехии запустят производство необычного транспорта

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«Земноводный» транспорт будет создаваться на базе стандартного микроавтобуса Mercedes Sprinter.
Фото: www.facebook.com/iABC.cz/photos
По воде на микроавтобусе: в Чехии запустят производство необычного транспорта

В Чехии готовятся к запуску серийного производства микроавтобусов, которые смогут передвигаться не только по суше, но и по воде. Найти применение такой универсальный транспорт мог бы в курортных районах и зонах отдыха. Использовать подобные автобусы могла бы и скорая помощь – в случае наводнений. 

Производство «земноводного» транспорта должно появиться в окрестностях Праги. Спрос на подобные микроавтобусы исходит главным образом от ОАЭ, России и Китая. Об этом журналистам рассказал представитель чешского филиала компании Enjoy Tech Limited Роберт Шубик. Под Прагой, на водохранилище Слапы уже прошла презентация прототипа.

«В настоящее время мы можем произвести не более 5 микроавтобусов в год. В течение года мы бы хотели расширить производство и повысить производительность», – говорит Шубик. Стоимость универсального микроавтобуса будет зависеть от версии, которую выберет заказчик.

Основой для создания «земноводного» транспорта служит стандартный Mercedes Sprinter, который затем проходит специальную реконструкцию. В воде микроавтобусом нужно управлять так же, как и на обычной дороге. Благодаря специальному программному обеспечению, мотор лодки правильно реагирует на повороты рулем. Въезжая в воду, водитель должен переключиться в режим плавания, после чего достаточно будет просто задавать направление и скорость с помощью небольшого джойстика на двери и поворачивать рулем. При полном повороте руля судно поворачивается вокруг своей оси. Для управления таким транспортным средством будет достаточно пройти курс управления малым судном.

На борту микроавтобуса, длина которого составляет 7 м, вмещается 12 пассажиров, включая водителя. На производство одной модели требуется 8 000 ч. Корпус состоит из нескольких слоев и камер и заполнен водонепроницаемой пеной. Пассажиры могут садиться в автобус на воде, если тот пришвартован у причала: к нему ведет 3-метровый алюминиевый мостик. На суше никакое специальное оборудование для посадки использовать не нужно.

Источник: ceskenoviny.cz

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транспорт Прага
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