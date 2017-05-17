Ипотеки в Чехии подорожали и стали менее доступными

После ужесточения правил выдачи ипотечных кредитов чешским Нацбанком процентные ставки впервые за долгое время поднялись выше двух процентов годовых.

Ипотеки в Чехии дорожают. По информации Fincentrum Hypoindex, средняя процентная ставка в апреле выросла до 2,01%. Впервые с февраля прошлого года она поднялась выше границы в 2%. Рост ставок пришел с началом 2017 года. Своего исторического минимума процентные ставки по ипотечным кредитам достигли в ноябре и декабре прошлого года, когда они упали до 1,77%. В марте ставки составляли 1,95%.

Подорожание ипотек в Чехии связано с постепенным ужесточением правил, которые порекомендовал банкам Нацбанк. С апреля он ограничил выдачу ипотечных кредитов более чем на 80% стоимости недвижимости.

На новые правила банки отреагировали повышением ставок по ипотекам больше чем на 80% от стоимости жилья до почти 3% годовых. Ставки остальных ипотек остаются на уровне 2% в год. По данным Fincentrum Hypoindex, видно, что большинство людей при покупке недвижимости старается использовать больше собственных средств и берет ипотечные кредиты с более низкими ставками.

Данные Hypoindex учитывают реальную стоимость новых заключенных договоров, включая рефинансирование в конкретном периоде.

По сравнению с предыдущими месяцами ипотеки в Чехии берет меньше людей. В апреле банки выдали ипотечные кредиты 8555 чехам, что на 1833 меньше, чем в марте. В годовом отношении число выданных ипотек упало на 487. Уменьшается и объем новых выданных ипотек. По сравнению с мартом, он снизился на 3,5 млрд. В апреле банки выдали ипотечные кредиты на сумму 17,6 млрд крон.

Эксперты предполагают, что в мае и июне число и объем выданных ипотек также продолжат уменьшаться, поэтому результаты второго квартала 2017 года тоже будут хуже, чем в прошлом году.

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Источник: ihned.cz