Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 22 °C
Ипотеки в Чехии подорожали и стали менее доступными

Ипотеки в Чехии подорожали и стали менее доступными

Vladislava M 369 0
После ужесточения правил выдачи ипотечных кредитов чешским Нацбанком процентные ставки впервые за долгое время поднялись выше двух процентов годовых.
Ипотеки в Чехии подорожали и стали менее доступными

Ипотеки в Чехии дорожают. По информации Fincentrum Hypoindex, средняя процентная ставка в апреле выросла до 2,01%. Впервые с февраля прошлого года она поднялась выше границы в 2%. Рост ставок пришел с началом 2017 года. Своего исторического минимума процентные ставки по ипотечным кредитам достигли в ноябре и декабре прошлого года, когда они упали до 1,77%. В марте ставки составляли 1,95%.

Подорожание ипотек в Чехии связано с постепенным ужесточением правил, которые порекомендовал банкам Нацбанк. С апреля он ограничил выдачу ипотечных кредитов более чем на 80% стоимости недвижимости.

На новые правила банки отреагировали повышением ставок по ипотекам больше чем на 80% от стоимости жилья до почти 3% годовых. Ставки остальных ипотек остаются на уровне 2% в год. По данным Fincentrum Hypoindex, видно, что большинство людей при покупке недвижимости старается использовать больше собственных средств и берет ипотечные кредиты с более низкими ставками.

Данные Hypoindex учитывают реальную стоимость новых заключенных договоров, включая рефинансирование в конкретном периоде.

По сравнению с предыдущими месяцами ипотеки в Чехии берет меньше людей. В апреле банки выдали ипотечные кредиты 8555 чехам, что на 1833 меньше, чем в марте. В годовом отношении число выданных ипотек упало на 487. Уменьшается и объем новых выданных ипотек. По сравнению с мартом, он снизился на 3,5 млрд. В апреле банки выдали ипотечные кредиты на сумму 17,6 млрд крон.

Эксперты предполагают, что в мае и июне число и объем выданных ипотек также продолжат уменьшаться, поэтому результаты второго квартала 2017 года тоже будут хуже, чем в прошлом году.

 

Если вы хотите приобрести недвижимость в ипотеку в Чехии, звоните нам по номеру +420 212 247 420 или пишите по электронной почте realty@420on.cz.  Мы поможем с подбором вариантов и оформлением кредита.

Подробности смотрите на сайте realty.420on.cz.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
недвижимость покупка недвижимости Чехия
Читайте
по теме 
Экономисты: В Праге строительный кризис, из-за нехватки квартир люди выезжают за черту города
16.05.2017 12:32 Экономика
Экономисты: В Праге строительный кризис, из-за нехватки квартир люди выезжают за черту города
952 0
В Праге будут строить социальное арендное жилье
12.05.2017 13:46 Экономика
В Праге будут строить социальное арендное жилье
990 0
В Чехии растет спрос на недвижимость за границами Праги и Брно
25.04.2017 14:26 Рынок недвижимости
В Чехии растет спрос на недвижимость за границами Праги и Брно
1243 0
В Праге критически не хватает новых квартир: За год цены выросли на 20%
19.04.2017 15:08 Рынок недвижимости
В Праге критически не хватает новых квартир: За год цены выросли на 20%
1504 0
Последние новости:
17
мая
Европарламент одобрил отмену виз для украинцев
17.05.2017 15:11 Общество
Европарламент одобрил отмену виз для украинцев
66 0
Секретная служба зарегистрировала перевод денег из Чехии к «Исламскому государству»
17.05.2017 14:58 Общество
Секретная служба зарегистрировала перевод денег из Чехии к «Исламскому государству»
40 0
В Праге построят новую смотровую башню с видом на природный парк
17.05.2017 13:49 Общество
В Праге построят новую смотровую башню с видом на природный парк
64 0
Пассажирка рейса Прага-Дублин получит огромную компенсацию за пролитый чай
17.05.2017 13:44 Общество
Пассажирка рейса Прага-Дублин получит огромную компенсацию за пролитый чай
135 0
Жителей Чехии предупредили о болезнях щитовидной железы
17.05.2017 13:21 Общество
Жителей Чехии предупредили о болезнях щитовидной железы
111 0
Чехия заняла 5 место в ЕС по дешевизне отдыха
17.05.2017 10:25 Экономика
Чехия заняла 5 место в ЕС по дешевизне отдыха
387 0
Активисты готовят протест перед концертами «александровцев» в Праге
17.05.2017 09:51 Общество
Активисты готовят протест перед концертами «александровцев» в Праге
491 0
В ожидании Земана: Путину и другим лидерам пришлось ждать чешского президента
17.05.2017 09:50 Политика
В ожидании Земана: Путину и другим лидерам пришлось ждать чешского президента
583 0
Сегодня в Праге снова пройдут демонстрации против Бабиша и Земана
17.05.2017 09:22 Общество
Сегодня в Праге снова пройдут демонстрации против Бабиша и Земана
313 0
16
мая
Чехия получила архитектурного «Оскара» за невероятную реставрацию
16.05.2017 15:06 Культура
Чехия получила архитектурного «Оскара» за невероятную реставрацию
2081 0


Мобильная версия