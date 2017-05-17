Чехия заняла 5 место в ЕС по дешевизне отдыха

Bank Austria посчитал, какой объем услуг могут позволить себе австрийцы на 100 евро дома, и сколько те же услуги будут стоить за границей. Чехи пересчитали разницу на базе 1 000 крон.

Bank Austria провел исследование с целью узнать, в какой стране Евросоюза можно дешевле всего отдохнуть. Эксперты из Австрии сравнили объем и цены на услуги, которые австрийцы могут позволить себе дома за 100 евро. Например, если житель Австрии отправится в соседнюю Венгрию, то на 100 евро он сможет позволить себе то, что дома будет стоить 170 евро. Таким образом, можно сэкономить 70 евро. При поездке в Швейцарию придется, наоборот, доплатить еще 62 евро: то, что в Австрии стоит 100 евро, в там обойдется в 162 евро.

И хотя исследование ориентировано на австрийцев, легко пересчитать стоимость отпуска в странах ЕС на 1 000 чешских крон. Выходит, что чехи смогут отдохнуть дешевле, чем дома, только в 4 странах Евросоюза.

Где чехи могут почувствовать себя богаче?

Самый доступный отдых для жителей Чехии предлагает Румыния. За тот объем услуг, который они могут получить там за 1 000 крон, на родине им придется заплатить 1 185 крон. Болгария находится на втором месте по дешевизне отдыха: то, что там можно позволить себе за 1 000 крон, в ЧР будет стоить 1 140 крон. Венгрия заняла третье место (плюс 82 кроны в чешской «отпускной» 1 000 крон), четвертое место – Польша (плюс 25 крон к 1 000). В остальных странах Евросоюза на чешскую 1 000 крон можно приобрести меньше услуг, чем в Чехии.

Как обесценится 1 000 крон при поездке в другие страны ЕС

В Ирландии «отпускная» 1 000 крон превратится в реальных 535 крон, в Швеции – 573 кроны, в Швейцарии – 394 кроны, т.е. в этих странах чехи смогут позволить себе за 1 000 крон те услуги, за которые на родине заплатили бы гораздо меньше: 535, 573 и 394 кроны, соответственно.

В Италии чешская 1000 крон превратится в 673 кроны, в Германии – в 681 крону, в Испании – в 713 крон и во Франции – в 649 крон. Даже в Словакии тысячи для оплаты тех же услуг, что и дома, будет недостаточно: 1 000 крон «превратится» в 895 крон.

Вне стран ЕС также немного популярных туристических направлений, где чехи могут почувствовать себя богаче, чем дома. Исключение составляет Турция, где на 1 000 крон можно приобрести услуги, за которые дома пришлось бы заплатить 1095 крон. В Великобритании чешская тысяча обесценится до 719 крон, в США – до 617 крон.

Источник: tyden.cz