Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02n 22 °C
Еще один крупный продавец в Чехии предложил оплату Биткоинами

Еще один крупный продавец в Чехии предложил оплату Биткоинами

artyommm 544 0
Крупнейший интернет-магазин электроники в Чехии начал принимать к оплате Биткоины.
Фото: www.facebook.com/alza.cz
Еще один крупный продавец в Чехии предложил оплату Биткоинами

Крупнейший интернет-магазин электроники Alza добавил возможность расчета в Биткоинах. Оплачивать покупки в цифровой криптовалюте Bitcoin можно как онлайн, так и в реальных магазинах в Праге или Братиславе – через биткоин-банкоматы, которые позволяют клиентам обменивать Биткоины на кроны и евро или наоборот.

Alza говорит, что ввели это новшество по многочисленным просьбам клиентов,  среди которых криптовалюта обрела популярность. На данный момент стоимость 1 Биткоина составляет 1 830 долларов. Вероятно, в будущем магазин также обеспечит поддержку других криптовалют – litecoin (Лайткоин) и ethereum (Эфириум).

Поставку биткоин-банкоматов для Alza провела компания General Bytes, за обработку платежей будет отвечать компания Bitcoinpay. 

Источник: czechcrunch.cz

Рассказать всем:
Темы
биткоин технологии интернет Прага
Читайте
по теме 
В Чехии начали продавать подержанные автомобили за биткоины
09.05.2017 09:48 Экономика
В Чехии начали продавать подержанные автомобили за биткоины
1457 0
Чешская полиция предъявила обвинение первому в стране биткоин-пирату
30.09.2016 13:54 Общество
Чешская полиция предъявила обвинение первому в стране биткоин-пирату
1440 0
Евросоюз не будет облагать налогами операции с криптовалютой
23.10.2015 11:30 Экономика
Евросоюз не будет облагать налогами операции с криптовалютой
1272 0
В чешском Брно можно было заплатить за общественный транспорт биткойнами
10.07.2015 15:34 Общество
В чешском Брно можно было заплатить за общественный транспорт биткойнами
1611 0
Последние новости:
19
мая
Чехия и Словакия запустят свои спутники в космос на одной ракете
19.05.2017 15:32 Общество
Чехия и Словакия запустят свои спутники в космос на одной ракете
143 0
Эти чешские интернет-магазины обманывают потребителей
19.05.2017 13:04 Общество
Эти чешские интернет-магазины обманывают потребителей
1033 0
Конституционный суд заступился за чеха, уволенного за стакан пива на работе
19.05.2017 12:41 Общество
Конституционный суд заступился за чеха, уволенного за стакан пива на работе
401 0
В Чехии разыскивают дикобразов, сбежавших из зоопарка
19.05.2017 11:19 Общество
В Чехии разыскивают дикобразов, сбежавших из зоопарка
339 0
В Праге откроется крупнейший в Чехии магазин товаров без упаковки
19.05.2017 11:06 Общество
В Праге откроется крупнейший в Чехии магазин товаров без упаковки
1083 0
Персиков и абрикосов в Чехии хватит не всем
19.05.2017 11:00 Экономика
Персиков и абрикосов в Чехии хватит не всем
329 0
За курильщиками в центре Праги будут следить особые патрули
19.05.2017 10:44 Общество
За курильщиками в центре Праги будут следить особые патрули
305 0
В Праге снова повредили контактную сеть, трамваи остановились
19.05.2017 09:19 Общество
В Праге снова повредили контактную сеть, трамваи остановились
452 0
Чешские хоккеисты покидают чемпионат мира после проигрыша России
19.05.2017 08:59 Спорт
Чешские хоккеисты покидают чемпионат мира после проигрыша России
463 0
18
мая
Девушку в Чехии похитили с остановки, чтобы сделать из нее секс-рабыню
18.05.2017 14:54 Общество
Девушку в Чехии похитили с остановки, чтобы сделать из нее секс-рабыню
2533 0


Мобильная версия