Еще один крупный продавец в Чехии предложил оплату Биткоинами

Крупнейший интернет-магазин электроники в Чехии начал принимать к оплате Биткоины.

Фото: www.facebook.com/alza.cz

Крупнейший интернет-магазин электроники Alza добавил возможность расчета в Биткоинах. Оплачивать покупки в цифровой криптовалюте Bitcoin можно как онлайн, так и в реальных магазинах в Праге или Братиславе – через биткоин-банкоматы, которые позволяют клиентам обменивать Биткоины на кроны и евро или наоборот.

Alza говорит, что ввели это новшество по многочисленным просьбам клиентов, среди которых криптовалюта обрела популярность. На данный момент стоимость 1 Биткоина составляет 1 830 долларов. Вероятно, в будущем магазин также обеспечит поддержку других криптовалют – litecoin (Лайткоин) и ethereum (Эфириум).

Поставку биткоин-банкоматов для Alza провела компания General Bytes, за обработку платежей будет отвечать компания Bitcoinpay.

Источник: czechcrunch.cz