Персиков и абрикосов в Чехии хватит не всем

Чешские садоводы подсчитывают убытки из-за морозов и рассказывают, какой предполагаемый объем урожая в этом году пострадал. Потери абрикосов – более 80%, персиков – более 70%.

В Чехии в этом году удастся собрать существенно меньше персиков и абрикосов. Урон может достичь 80% от предполагаемого объема урожая. Ожидается, что большие потери будут и у яблок. Ущерб в денежном эквиваленте составляет порядка 270 млн крон. Виновата во всем холодная весенняя погода: заморозки нанесли огромный ущерб фруктовым садам на территории Моравии. В Чехии сады пострадали локально.

Больше всего «досталось» садам на юге Моравии, но заморозки навредили также в центре и на севере региона. По мнению председателя Союза садоводов ЧР Мартина Людвика, многие хозяйства, страдающие из-за весенних заморозков второй год подряд, в этом году могут столкнуться с угрозой своему существованию. В прошлом году правительство выплатило садовым хозяйствам компенсацию в размере 133 млн крон.

Министр сельского хозяйства Мариан Юречка сообщил на прошлой неделе, что потерпевшие садоводы смогут обратиться за поддержкой к государству. Сильные для весны морозы накрыли Чехию 21 апреля и 10 мая. «Чаще всего речь шла о температуре около минус 3 градусов Цельсия, но на многих местах была зафиксирована температура и около минус 6 градусов. К тому же морозная погода сохранялась в течение всей ночи, это были не просто утренние заморозки», – сказал председатель.

По предварительным подсчетам, морозы уничтожили 42 000 т плодов, а это 25% от среднего урожая фруктов в Чехии, собранного за последние три года, с 2014 по 2016 гг. (всего – 167 000 т).

Ожидается, что потери урожая абрикосов составят 82%, персиков – 74%. Морозы также навредили и черешням – 51% от ожидаемого объема урожая пропал. Яблок будет меньше на 22%, чем могло бы быть. Существенно меньше будет груш и смородины.

Виноделы также уже посчитали убытки. По информации Союза виноделов, весенние морозы нанесли ущерб на 1,2 млрд крон.

Чешские садоводы задались вопросом, а выгодно ли вообще заниматься выращиванием фруктов в ЧР? С 2007 года на объем их урожая негативно влияют весенние заморозки. Использовать оборудование, которое бы могло защитить сады от низких температур, слишком дорого, а возможности страхования из-за высоких рисков непогоды ограничены.

Источник: idnes.cz