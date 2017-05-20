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Чехия пошлет Украине деньги на поддержку независимых СМИ и образования

Чехия пошлет Украине деньги на поддержку независимых СМИ и образования

Vladislava M 113 0
В рамках трехлетней программы по поддержке Украины Чехия в этом и следующем году вышлет стране 35 млн крон, который пойдут на развитие независимых СМИ, сферы образования и борьбу с коррупцией.
Чехия пошлет Украине деньги на поддержку независимых СМИ и образования

Чехия собирается послать Украине в этом и следующем году еще 35 млн крон на поддержку независимых СМИ, борьбу с коррупцией и развитие системы высшего образования. Согласно проекту Министерства иностранных дел ЧР, Чехия оказывает трехлетнюю поддержку демократии в этой стране.

МИД покрывает из своего бюджета только часть этой суммы. Поэтому министр иностранных дел Любомир Заоралек просит правительство выделить из государственного резерва 16 млн крон. Правительство должно принять решение об этом в понедельник. Предполагается, что министры будут с этим согласны.

Как сообщил на прошедшей на этой неделе конференции  Stratcom премьер-министр Богуслав Соботка, поддержка независимых СМИ именно в Восточной Европе (не только государственных, но и частных) поможет отделить факты от неправдивых или искаженных новостей.

Министерство промышленности и торговли ЧР высказалось против того, чтобы главным приоритетом в сфере помощи Украине была область образования и СМИ. По мнению этого министерства, нужно сосредоточиться и на обновлении инфраструктуры, а также важных промышленных предприятий. Это предложение МИД ЧР отверг из-за ограниченных объемов финансирования.

Источник: Novinky.cz

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