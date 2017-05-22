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В Чехии взлетели цены на аренду жилья

В Чехии взлетели цены на аренду жилья

Vladislava M 45 0
Впервые за несколько лет цены на аренду жилья в Чехии выросли не только в Праге, но и в большинстве краев. В столице только за первый квартал аренда подорожала на 9%.
В Чехии взлетели цены на аренду жилья

Цены на аренду жилья в Праге за первый квартал 2017 года выросли на 9%. Это значит, что квадратный метр арендного жилья подорожал с 280 до 300 крон за три месяца. С мая прошлого года в большинстве районов Праги цены на аренду продолжают буквально взлетать. Теперь эта проблема касается не только столицы.

В других краях Чехии аренда держалась на одном уровне с 2010 года, но в этом году цены впервые начали расти. Согласно статистике организации Reality Mix, за последний год в 9 из 13 краев Чехии аренда недвижимости подорожала больше чем на 10%.

Эксперты объясняют рост цен на аренду квартир в Чехии несколькими причинами. Во-первых, – повышением цен на большинство продуктов и услуг в Чехии. Во-вторых, – продолжающимся экономическим ростом, благодаря которому работодателям требуются новые люди. Работать в города едет все больше специалистов, поэтому спрос на жилье растет. Определенную роль играет и ужесточение выдачи ипотечных кредитов, которые с апреля этого года сможет получить гораздо меньше людей, чем раньше. Все это оказывает влияние на аренду.

В ближайшее время тенденция продолжит развиваться. Менеджеры по недвижимости ожидают дальнейшего роста цен на аренду квартир в Чехии. Как долго это будет продолжаться, зависит от чешской экономики.

В любом случае, подорожание аренды квартир в чешских краях не будет таким значительным, как в Праге, где только в течение этого года цены должны подняться как минимум на 10%. В столице к главным факторам, влияющим на повышение цен, относят критический дефицит новых квартир.

 

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Источник: ihned.cz

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недвижимость аренда недвижимости Чехия Прага цены
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