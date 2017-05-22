В 2018 году в Чехии повысят пенсии, зарплаты и социальные выплаты

Министр финансов Андрей Бабиш перед уходом с должности представил план государственного бюджета на 2018 год. В нем учли рост пенсий, зарплат в госсекторе и социальных выплат.

В плане государственного бюджета Чехии на следующий год учли рост пенсий, зарплат, социальных отчислений и больничных, а также повышение расходов Министерства обороны. Предложенный план бюджета на 50 млрд крон был составлен в соответствии с договором коалиции. Согласно проекту, государственный долг Чехии в конце года останется на уровне 1,613 трлн крон. На сегодняшней пресс-конференции об этом сообщил министр финансов Андрей Бабиш.

Согласно плану государственного бюджета, пенсии в Чехии в следующем году должны подняться примерно на 500 крон в месяц, на что государство выделит еще 21,6 млрд крон сверху. Также в проекте учитывается рост зарплат в государственном секторе: на это выделят еще 21,8 млрд крон. Бюджет Министерства обороны должен вырасти на 5,4 млрд – до 57,9 млрд крон.

«Я думаю, что этот проект государственного бюджета хороший и решает важные вопросы», – прокомментировал Андрей Бабиш. В составленном плане предполагаются расходы на 1,342 трлн крон при доходах на 1,292 трлн крон, из-за чего его раскритиковала оппозиционная партия ODS.

Основной проблемой при подготовке бюджета, по словам Бабиша, было использование европейских денег, так как государственные организации не всегда могут заранее сообщить об этом точные данные. Также министр добавил, что сегодняшняя конференция стала его последним выступлением в роли министра финансов. Напомним, что снять с должности Андрея Бабиша решил премьер-министр Богуслав Соботка. Заменить его должен депутат ANO и бывший директор Microsoft в Чехии Иван Пилны.

Источник: ČTK