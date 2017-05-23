Первый шаг сделан: Правительство Чехии одобрило строительство высокоскоростных дорог

В будущем высокоскоростные поезда могут объединить Прагу и Дрезден, Брно и Вену. Первый участок скоростной железной дороги будет построен не раньше 2035 года.

Правительство Чехии спустя годы вынесло положительное решение по старту первых проектов строительства высокоскоростной железной дороги. Об этом сообщил министр транспорта Дан Тёк, который и подготовил материалы для рассмотрения. Когда именно начнется стройка, неизвестно, но первую часть трассы проложат, вероятнее всего, до 2035 года.

Высокоскоростная железная дорога должна объединить чешские города. В Германию будут уходить две трассы, одна – из Праги в Дрезден, другая – в Баварию через Домажлице. Из Брно могут появиться маршруты в Вену и Братиславу. Обсуждается также создание скоростной железной дороги между Прагой и польским Вроцлавом. На реализацию проекта выделят 496 млрд крон, в случае роста расходов – 650 млрд крон.

В Чехии уже много лет говорят о необходимости строить высокоскоростные железные дороги, но ни одного официального решения по этому вопросу до сих пор не было принято. Министерство транспорта два года пыталось найти компанию, которая могла бы провести необходимые исследования. Три раза тендер терпел неудачу, в результате министерству пришлось создавать документы собственными силами, пусть и в ограниченной версии. Не хватает, например, более детальной оценки вклада в экономику.

Одобренный законопроект является компромиссным решением, в котором объединены существующие и запланированные участки трассы на многих участках, в том числе и с ограничениями скорости. Примером может служить участок между Брно и Пржеровом, где министерство хочет на одной трассе объединить пригородный транспорт вокруг Брно и быстрое сообщение с Варшавой и Веной.

Чешское правительство ожидает еще много работы, и первые участки новой дороги появятся не раньше 2035 года. Необходимые для строительства участки сейчас находятся в собственности тысяч владельцев, и ожидается, что часть достанется с трудом. Но, как говорится в исследовании, высокоскоростная железная дорога необходима Чехии для ее дальнейшего развития.

Источник: ihned.cz