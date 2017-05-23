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В чековой лотерее EET в Чехии разыграют легковые автомобили

В чековой лотерее EET в Чехии разыграют легковые автомобили

artyommm 296 0
Министерство финансов выбрало поставщиков автомобилей для собственных нужд. Некоторые из машин будут разыграны в качестве призов для участников чековой лотереи.
В чековой лотерее EET в Чехии разыграют легковые автомобили

Несколько дней назад министерство финансов без внимания со стороны СМИ выбрало нескольких поставщиков по заказу на покупку автомобилей для чиновников учреждения и подчиненных ему организаций. В этот заказ на общую сумму 866 млн крон также входит поставка легковых автомобилей, которые будут призами в рамках чековой лотереи, связанной с работой системы электронного учета выручки.

В числе поставщиков, у которых министерство финансов будет покупать автомобили, оказались дилеры автомобилей Škoda и Ford. Некоторые из этих машин достанутся участникам чековой лотереи. 

Каждый год министерство финансов планирует выделять на денежные выигрыши и призы 65 млн крон. Количество выигрышей составит около 25 тысяч в месяц. Розыгрыш лотереи будет проходить каждый месяц. Для участия необходимо зарегистрировать чек, полученный в установленный период. По правилам, клиенты и покупатели в Чехии могут регистрировать не более одного чека в день от одной фирмы. 

Чековую лотерею от министерства критикуют в связи с тем, что оно отвечает за законодательство в области азартных игр и ведет кампанию по борьбе с ними из-за негативного влияния на общество. Выходит, министерство само способствует подогреванию азарта среди жителей. Кроме того мотивирующий эффект лотереи ведет к давлению на продавцов, чтобы они должным образом вели электронный учет выручки.

Будущий министр финансов Иван Пилны заявил, что не будет препятствовать старту лотереи. Тем не менее, он хочет испробовать ее как пилотный проект, который в случае необходимости можно будет остановить.

Источник: tyden.cz

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Темы
лотерея EET Министерство финансов
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