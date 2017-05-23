Чехи удивили ажиотажным спросом на кнопочный телефон Nokia 3310

Продавцы говорят, что получили сотни предварительных заказов на легендарный мобильный телефон. Официальные продажи еще не начались.

Интерес жителей Чехии к новой версии некогда популярного мобильного телефона Nokia 3310 превзошел ожидания магазинов. Некоторые из них получили уже сотни предзаказов. Знаменитый кнопочный телефон в Чехии пока предлагает несколько продавцов.

Маркетинговый директор интернет-магазина CZC.cz считает, что неожиданно высокий спрос можно объяснить славой его легендарного предшественника, простым дизайном и работоспособностью батарейки.

Mall.cz на прошлой неделе также зарегистрировал сотни предварительных заказов. Пресс-атташе компании предполагает, что спрос продиктован не только ностальгическими воспоминаниями, но и низкой ценой, по которой этот телефон продается. Устройством интересуются как женщины, так и мужчины.

В магазине Datart, хоть и ожидали, что телефон будет востребован, все равно удивлены повышенном спросом. Чаще всего люди заказывают модель синего цвета на 2 SIM-карты.

Портал сравнения цен Heureka.cz сообщает, что всплеск интереса к телефону проявился после того, как новинку представили на рынке в конце апреля. Позже спрос утих, и его возрастание наблюдается только с конца минувшей недели. Тогда мобильный телефон официально поступил в предварительную продажу. Еще больший спрос ожидается, когда продукт официально начнут продавать.

Кнопочный телефон Nokia 3310 был одним из самых популярных мобильных телефонов за всю историю. Его презентация состоялась в 2000 году, а его продажи продолжались 4 года. Популярность устройства объяснялась его износостойкостью, простотой и длительной работой батарейки.

Нынешняя модель 3310 представляет собой классическую кнопочную конструкцию весом 80 г, оснащенную фотоаппаратом 2 мп и зарядом батареи, которого хватает на месяц работы в режиме ожидания. Телефон также может подключаться к сети 2G. Объем памяти составляет 16 Мб, но его можно увеличить до 32 Гб за счет карты microSD.

Источник: ceskenoviny.cz