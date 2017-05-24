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Huawei хочет инвестировать в первый трамвай-мусоровоз в Чехии

Huawei хочет инвестировать в первый трамвай-мусоровоз в Чехии

artyommm 138 0
Ожидается, что соглашение о сотрудничестве технологической компании Huawei и Праги будет подписано в конце мая.
Huawei хочет инвестировать в первый трамвай-мусоровоз в Чехии

Китайская компания Huawei сообщила, что собирается инвестировать в Чехию более 8 млрд крон, так как ее интересуют так называемые «умные» города. По информации Lidovky.cz, речь идет о конкретном проекте, в котором этот технологический гигант хочет участвовать. В Праге собираются разработать грузовой трамвай, аналогов которому пока нет в республике. Новое транспортное средство могло бы забирать мусор в ночное время. 

Huawei будет сотрудничать с Пражскими коммунальными службами и Транспортным предприятием. Если стороны договорятся, то соглашение о сотрудничестве будет подписано на следующей неделе. В это время 30 и 31 мая в пражском дворце Жофин будет проходить конференция Huawei Eco-Connect.

Пока ни один из потенциальных участников проекта официально не подтвердил информацию. Тем не менее, СМИ пишут, что стратегия Huawei в Чехии соответствует концепции Праги как умного города, управляемого современными технологиями и использующего экологичный транспорт.

Ранее Huawei сообщил о намерении сотрудничать с Чехией в области создания широкополосного подключения к интернету, а также участвовать в проектах умных и безопасных городов. Глава компании подтвердил на встрече с президентом Земаном, что в Чехию будет инвестировано 8,6 млрд крон в течение ближайших 5 лет.

Грузовой трамвай станет инновационным для Праги проектом, так как никогда раньше в истории подобный транспорт в республике не использовался. В период Первой мировой войны по улицам ездили трамваи скорой помощи и для перевозки умерших, но эксперты относят их к группе пассажирских трамваев особого назначения.

Источник: lidovky.cz

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Темы
трамвай инновации технологии инвестиции Прага
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