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Испанцы откроют в Праге онлайн-сервис проката скутеров

Испанцы откроют в Праге онлайн-сервис проката скутеров

artyommm 83 0
Пользователи смогут искать через приложение и брать в аренду ближайший к ним скутер, чтобы быстрее добираться до места назначения.
Фото: twitter.com/Gmotit
Испанцы откроют в Праге онлайн-сервис проката скутеров

В скором времени в Праге должен появиться новый сервис, который предложит простые перемещения по городу. Группа инвесторов из Испании хочет запустить в чешской столице бизнес по аренде электрических скутеров, которые используют сигнал спутников для навигации. Поиски партнера, который поможет открыть филиал в Праге, уже начались.

В 2014 году в Барселоне, где погода более благоприятна для поездок на скутерах, инвесторы инвестировали в развитие сервиса 1 млн евро. Со следующего года, по их расчетам, они должны получать прибыль. Сервис также работает в Париже.

Испанский сервис Motit использует сигналы спутников, американской системы GPS, а с недавнего времени и европейской системы Galileo. Данные со спутников отображаются на панели на руле и помогают водителю ездить по городу. С помощью мобильного приложения пользователи могут узнавать, где припаркован ближайший свободный скутер. 

Как работает сервис?

Пользователь выбирает ближайший к себе свободный скутер и активирует услугу по его аренде через приложение, после чего может ехать. Когда он приезжает в пункт назначения, он паркует скутер и сообщает, что поездка завершена. Затем на его телефон приходит уведомление с суммой к оплате, которая зависит от количества минут аренды транспортного средства. В Барселоне за 1 минуту платят 18 центов. За дорогу около 4 км выходит почти 2 евро, или 50 крон. В Праге стоимость услуги может быть ниже.

Электрический скутер весом 85 кг может проехать 60 км на одном заряде. В Барселоне сервисом регулярно пользуются 1 200 человек, для аренды доступны 170 скутеров.

Источник: ihned.cz

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технологии Скутер Прага
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