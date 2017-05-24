Агентства в Чехии рассказали о вакансиях и оплате в бригадах этим летом

Искать подработку на лето эксперты рекомендовали уже сейчас: в мае больше всего выгодных предложений от работодателей.

В этом году компании будут искать больше временных работников на лето. Работодатели нацелены в первую очередь на совершеннолетних студентов и людей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Этим летом они смогут выбирать из большего количества предложений. Кроме того оплата труда будет выше.

В агентстве Grafton Recruitment говорят, что количество вакансий для временных работников в Чехии выросло на десятки процентов. Работодатели пытаются решить таким образом не только временное отсутствие сотрудников по причине отпуска, но и дефицит кадров.

Больше всего сезонные сотрудники смогут заработать в Праге, где за один час в среднем платят 100 крон. За выполнение работы, требующей знание иностранного языка, плата может быть намного выше.

Агентство ManpowerGroup сообщает, что этим летом «бригадники», как называют временных работников в Чехии, смогут заработать на 5% больше. Причем зарплата вырастет в первую очередь по тем вакансиям, которые раньше оплачивались меньше.

Студенты в Чехии интересуются в первую очередь работой в административном секторе, меньше – физическим трудом. Тем, кто хочет найти действительно хорошо оплачиваемую подработку, специалисты рекомендуют начать поиски уже сейчас. Больше всего вакансий на лето агентства предлагают в мае.

Источник: irozhlas.cz