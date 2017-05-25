Через некоммерческую организацию в Чехии исчезли миллионы крон

Полиция расследует хищение средств, выделявшихся Национальному центру безопасного интернета в Чехии на обучение детей. С организацией сотрудничали Microsoft и Google.

Чешская полиция занялась расследованием по выводу денег через некоммерческую организацию, которая учит детей по всей республике безопасно пользоваться интернетом. Через Национальный центр безопасного интернета могли исчезнуть миллионы крон. Для этого организация могла использовать различные фирмы, для которых выписывались, например, фиктивные отчеты о командировках. Следствие считает, что в «проекте» могла быть задействована группа людей.

Руководство организации говорит, что к этому может быть причастен бухгалтер. При этом свидетели и бывшие сотрудники утверждают, что начальство знало о хищении средств и участвовало в деле. Национальный центр безопасного интернета действует в Чехии уже 10 лет. С организацией сотрудничает Министерство внутренних дел, Министерство образования, полиция и крупные технологические компании – Microsoft и Google.

Источник, знакомый с финансовыми делами Национального центра безопасного интернета, сообщил Aktuálně.cz, что через организацию могли бы присвоены и деньги, выдаваемые в рамках дотаций, в первую очередь, на проекты Евросоюза: Safer Internet, Miracle, SocialWeb-SocialWork. По этим проектам не требовалось вести бухучет. За несколько лет, таким образом, могли исчезнуть десятки миллионов крон. На бухгалтера уже подали заявление в полицию.

Источник: aktualne.cz