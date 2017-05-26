Эксперты рассказали, почему ипотеки в Чехии не подорожают в этом году

Эксперты опровергают опасения того, что ипотеки в Чехии подорожают в 2017 году. По их словам, банки будут бороться за старых клиентов, которые могут уйти за более выгодными условиями выплаты кредита.

Изначальные опасения, что ипотеки в Чехии в этом году значительно подорожают, не должны подтвердиться. Несмотря на новые ограничения, из-за которых процентные ставки по кредитам должны были полететь вверх, значительного подорожания не ожидается.

Причиной этого называют конкуренцию между банками, которые продолжают бороться за клиентов. Только теперь банки стараются удержать или привлечь тех клиентов, которые уже выплачивают ипотеку. Именно им будут предлагать самые выгодные условия.

Еще никогда в Чехии не было столько людей, у которых заканчивается договоренность о фиксированной процентной ставке по ипотеке. Это значит, что они могут бесплатно перейти за более выгодным предложением в другой банк. Только в этом и следующем году такая возможность откроется для половины клиентов с ипотечными кредитами. По анализу компании Golem Finance, это 300 тысяч человек.

Банки об этом знают и поэтому обращают внимание именно на таких клиентов.

«Ипотеки остаются для банков значительным бизнесом. Но возможностей привлечь новых клиентов станет меньше», – подтверждает главный инвестиционный стратег компании Cyrrus Марек Гатлапатка.

По его словам, банки уже не будут продавать столько новых ипотек, так как в последние месяцы начало действовать ужесточение правил от Нацбанка.

По словам руководителя Golem Finance Либора Остатека, ставки ипотек не пойдут вверх именно благодаря клиентам с выданными ранее кредитами.

В апреле средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии составляла чуть более 2%. Рекордный минимум конца прошлого года был всего на четверть процента меньше.

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Источник: ihned.cz