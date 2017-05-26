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Чехи создали инновационную биотехнологию по переработке использованного масла

Чехи создали инновационную биотехнологию по переработке использованного масла

artyommm 207 0
Чешские ученые создали биотехнологию по переработке использованного масла для жарки, которую уже внедряют в Китае, а теперь заинтересовались и в США.
Чехи создали инновационную биотехнологию по переработке использованного масла

Научные разработки чешских лабораторий завоевывают мир. Технологией, которая перерабатывает использованное фритюрное масло в экологичный биопластик, заинтересовались в США, где масло расходуется в больших объемах. За созданием уникального способа переработки стоит компания Nafigate Corporation и Технический университет в Брно. Стоимость технологии оценивается в 1 млрд долларов, или 24 млрд крон.

Что делать с использованным фритюрным маслом? 

Этим вопросом занималась лаборатория химфака Технического университета в Брно. Именно там была разработана биотехнология Hydal, которая уже «завоевала» Китай, а теперь готовится и к «покорению» США. Использованное масло больше не будет загрязнять окружающую среду. Из него будут производить биополимеры полигидроксиалканоаты, или искусственную массу, которая быстро разлагается в природе. Добиться такой эффективной переработки было очень сложно.

Первые исследования начались в 2006 году, а в 2012 году Технический университет заключил договор с компанией Nafigate Corporation. На создание готовой технологии ушло 11 лет. Компания инвестировала в ее разработку 100 млн крон. В чешских лабораториях над ней работает 50 человек. Первый рынок, на который вышла технология Hydal, был китайский.

В Китае сейчас ведет подготовка к строительству около 30 фабрик по переработке. Теперь инвесторов ищут и в США. Интерес к чешской биотехнологии проявили власти Нью-Йорка, компании, покупающие использованное масло, а также Whirlpool и Apple. Всего насчитывается 17 потенциальных инвесторов. Стоимость строительства одного завода Hydal оценивается в 50 млн евро.

С проблемой переработки использованного масла сталкивается все больше городов и в Чехии. В десятках из них на улицах установлены специальные контейнеры, куда следует выбрасывать бывший в употреблении продукт. В Праге с декабря прошлого года работает 20 пунктов, где люди могут оставить использованные кулинарные жиры и масло. К настоящему времени люди принесли более 5 т этих продуктов, которые могли бы оказаться в канализации.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
мусор технологии инновации инвестиции экология США
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