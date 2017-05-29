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В Чехии наступил День налоговой свободы

В Чехии наступил День налоговой свободы

artyommm 60 0
Считается, что до Дня налоговой свободы жители страны зарабатывали исключительно на нужды правительства, государственных и общественных учреждений. Остальную часть года они будут зарабатывать на себя.
В Чехии наступил День налоговой свободы

На понедельник, 29 мая, согласно расчетам Либерального института, в Чехии выпал День налоговой свободы. Таким образом, чехи отработали на государство 149 дней. Это на 4 дня меньше, чем в прошлом году, и меньше всего с начала мониторинга показателя в 2000 году. И хотя налоговая нагрузка на жителей республики не уменьшилась, свое влияние оказали рост экономики и более высокие объемы производства.

«Это здорово, что спустя много лет День налоговой свободы выпадает на май. Причины этого нужно искать не в правительстве, которое на свои расходы будет снова хотеть больше денег налогоплательщиков, чем в прошлом году. Расходы власти растут, но, к счастью, еще быстрее растет производство», – прокомментировал нынешнюю дату директор Либерального института Доминик Строукал.

Днем свободы от налогов считается момент, когда вся зарплата полностью зачисляется на счет гражданина. До этого все его доходы облагались налогами, благодаря которым финансировалась деятельность государственных и общественных учреждений.

В этом году День налоговой свободы пришелся на день позже, чем предполагалось по прогнозам ОЭСР. Раньше всех его встретили в Ирландии (20 апреля) и Южной Корее (26 апреля). Дольше всего ждать его придется Финляндии (28 июля) и Франции (25 июля).

Либеральный институт обратил внимание на то, что нынешний результат в ближайшие годы не повторится, и количество дней, когда жители будут работать на государство, снова увеличится. Настоящий рост экономики в большой степени продиктован искусственно завышенным спросом, подогреваемым дешевыми кредитами.

В компании Deloitte, которая придерживается иной методики расчетов, считают, что День налоговой свободы в Чехии наступит 17 июня, как и годом ранее. 

 

День налоговой свободы представляет собой условную границу, которая разделяет календарный год на два периода. В первом периоде налогоплательщики работают на покрытие расходов правительства и других государственных учреждений. И только со Дня налоговой свободы они начинают зарабатывать на себя. В Чехии День налоговой свободы определяет Либеральный институт, который берет за основу соотношение государственных расходов и ВВП. Такая методика основывается на оценках ОЭСР и позволяет сравнивать Чехию с другими странами.

Источник: novinky.cz

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