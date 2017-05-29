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Минфин отчитался, сколько денег иностранные государства должны Чехии

Минфин отчитался, сколько денег иностранные государства должны Чехии

artyommm 490 0
В числе должников продолжают находиться бывшие страны СССР: Беларусь, Россия, Украина и Казахстан.
Минфин отчитался, сколько денег иностранные государства должны Чехии

Чехии уже много лет не удается получить свои деньги, которые она давала в долг иностранным государствам. Общая сумма, которая «зависла» за границей, превышает 38 млрд крон, и с каждым годом она растет на 1 млрд за счет процентов. 

Чаще всего речь идет о задолженностях, которые перешли Чехии в наследство от ЧССР. В прошлом году Чехии удалось получить обратно 195,7 млн крон, – сообщает Министерство финансов в документе, предоставленном правительству для изучения.

Больше всего денег Чехии должна Куба. Ее долг по гражданским кредитам с учетом процентов составляет 7 млрд крон. В прошлом году на эту тему со страной проходили переговоры, результатом которых стал договор о разрешении обязательств. 

Страны бывшей Югославии также должны отдать ЧР 4,5 млпд крон, обязательства на себя взяли Сербия и Черногория. Судан должен на 1 млрд меньше. Более миллиарда крон составляет задолженность Ирана и Ирака. Чешская Республика также пытается взыскать средства по кредитам на поставки военных материалов, информация об этом засекречена. Она касается Кубы и Ливии, которые вместе должны 8,5 млрд крон.

Казахстан и Украина должны Чехии 4,56 млрд крон за инвестиции в государственную газовую компанию «Трансгаз». Среди должников перед Чехией числятся Россия, Китай, КНДР, Беларусь и Индия. 

«Превалирующее большинство требований по долгам принадлежит еще к прошлому режиму. Возможность добиться их возврата зависит от достаточности нашей юридической документации, а также от состояния экономики упомянутых государств», – сказал премьер-министр Богуслав Соботка, который добавил, что некоторые страны свои долги не признают.

Как сообщает министр иностранных дел Любомир Заоралек, в некоторых случаях на переговорах с отдельными государствами выбираются иные формы погашения долга, например, перспективы инвестирования или предоставления объектов. 

Такой вариант, как пишет издание MF, поддерживает, например, Беларусь, долг которой перед Чехией равен 46 млн крон. Ранее белорусская сторона предлагала погашать задолженность товарами и услугами, но чехи посчитали такой способ неэффективным. В качестве альтернативы рассматривается погашение задолженности путем оплаты аренды посольства ЧР, продажи здания в собственность Чехии или финансированием строительства нового здания посольства. Куба выступала с предложением о поставках рома в счет долга.

По словам Заоралека, именно в постсоветских странах сложнее всего добиться возвращения задолженностей, так как страны-преемницы не хотят признавать долги из прошлого. С Украиной в 2014 году были прекращены переговоры по этому вопросу в связи с принципиальными политическими изменениями. В конце прошлого года Чехия потребовала возобновить процесс.

В Китае, который должен Чехии 271 млн крон, министерство финансов и Bank of China отказываются брать на себя долговые обязательства, неоднократно отсылая к изначальным участникам бартеров, предприятиям иностранной торговли, но для ЧР такой вариант не приемлем.

Источник: novinky.cz

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Министерство финансов история деньги
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