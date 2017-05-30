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Жители Чехии рассказали, как им навредил электронный учет выручки

Жители Чехии рассказали, как им навредил электронный учет выручки

artyommm 189 0
В Чехии провели опрос общественного мнения на тему электронного учета выручки. Оказалось, что более половины респондентов уверено, что ЕЕТ приносит им вред.
Жители Чехии рассказали, как им навредил электронный учет выручки

Компания Staffino провела опрос общественного мнения среди потребителей и предпринимателей с целью выяснить, что они считают о введении системы электронного учета выручки (EET) в Чехии. Оказалось, что 56% клиентов думают, что новшество им вредит. В исследовании участвовали 1 900 человек. 

Большинство потребителей (83%) думает, что после введения ЕЕТ цены на некоторые товары и услуги повысились, в особенности на продукты и питание в ресторанах. 53% опрошенных согласны с повышением цен, так как предприниматели должны компенсировать расходы на внедрение электронного учета выручки.

Почти половина опрошенных предпринимателей (49%) призналась, что повысила цены на товары и услуги. Они объяснили такое решение затратами на введение ЕЕТ. Подорожание составило 1-5% от прежних цен. 

Почти 63% предпринимателей высказались за упразднение электронного учета выручки. 8% считают, что ситуацию можно было бы улучшить, если бы у предпринимателей было больше мотивации и уменьшилась бы налоговая нагрузка. Еще 7% не видят никаких возможностей для улучшения. 6% предпринимателей требуют одинаковых правил для всех.

Источник: novinky.cz

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Опрос общественного мнения EET
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