Жители Чехии рассказали, как им навредил электронный учет выручки

В Чехии провели опрос общественного мнения на тему электронного учета выручки. Оказалось, что более половины респондентов уверено, что ЕЕТ приносит им вред.

Компания Staffino провела опрос общественного мнения среди потребителей и предпринимателей с целью выяснить, что они считают о введении системы электронного учета выручки (EET) в Чехии. Оказалось, что 56% клиентов думают, что новшество им вредит. В исследовании участвовали 1 900 человек.

Большинство потребителей (83%) думает, что после введения ЕЕТ цены на некоторые товары и услуги повысились, в особенности на продукты и питание в ресторанах. 53% опрошенных согласны с повышением цен, так как предприниматели должны компенсировать расходы на внедрение электронного учета выручки.

Почти половина опрошенных предпринимателей (49%) призналась, что повысила цены на товары и услуги. Они объяснили такое решение затратами на введение ЕЕТ. Подорожание составило 1-5% от прежних цен.

Почти 63% предпринимателей высказались за упразднение электронного учета выручки. 8% считают, что ситуацию можно было бы улучшить, если бы у предпринимателей было больше мотивации и уменьшилась бы налоговая нагрузка. Еще 7% не видят никаких возможностей для улучшения. 6% предпринимателей требуют одинаковых правил для всех.

Источник: novinky.cz