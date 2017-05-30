Торгпред РФ: Товарооборот между Россией и Чехией восстанавливается

В преддверии межправительственного российско-чешского заседания в Москве торгпред России в Чехии Сергей Ступарь рассказал о тенденциях товарооборота и сотрудничества между странами.

Фото: Торговое представительство РФ в Чехии

Торгпред России в Чешской Республике Сергей Ступарь в интервью РИА Новости сообщил о повышении товарооборота между Россией и Чехией в первом квартале 2017 года. На эту тему в понедельник в Москве пройдет заседание российско-чешской межправительственной комиссии. Его возглавят министры промышленности и торговли Денис Мантуров (Россия) и Йиржи Гавличек (Чехия).

По словам Сергея Ступаря, в 2016 году товарооборот между Россией и Чехией начал постепенно восстанавливаться. В результате первый квартал 2017 года показал рост товарооборота на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Российский экспорт в Чехию поднялся на 64,1% и достиг 903 млн долларов. Чешский экспорт в Россию вырос на 19,9% и достиг 654 млн долларов.

Кроме того, выросла и инвестиционная активность. По словам торгпреда, продукция чешских компаний остается востребованной в России. Например, фирма BRISK из Табора в октябре прошлого года открыла в России завод, производящий свечи зажигания. Компания Agrostroj Pelhřimov строит предприятие по производству сельскохозяйственной техники в Воронежской области. Компании по производству станков Hestego и Trimill изготавливают свою продукцию в Ульяновске. Также чешские фирмы участвуют в модернизации российских предприятий, привлекая кредиты из чешских банков.

Сергей Ступарь рассказал и об изменениях в структуре российского экспорта в Чехию. По его словам, за последние годы выросла доля несырьевой и высокотехнологичной продукции, а удельный вес минерального топлива в российских поставках в Чехию снизился.

Кроме того, компания Škoda Auto открыла в Нижнем Новгороде еще одну линию по производству автомобиля Škoda Yeti для европейского рынка. В начале 2017 года машины начали поставлять в Чехию. Также Россия пока остается единственным поставщиком топлива на чешские АЭС.

Заседание межправкомиссии в Москве рассматривают как подготовку к визиту президента Милоша Земана в Россию, который запланирован на ноябрь 2017 года. На заседании будут обсуждать новые проекты и проблемные вопросы в совместном партнерстве.