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Магистраль из Праги доведут до границы с Польшей

Магистраль из Праги доведут до границы с Польшей

artyommm 354 0
Чехия сообщила о намерении достроить магистраль D11, которая сейчас связывает Прагу и Градец-Кралове, до границы с Польшей к 2024 году.
Магистраль из Праги доведут до границы с Польшей

Магистраль D11 на востоке Чехии от Праги до Градец-Кралове к 2024 году продлят до границы с Польшей. Об этом представители министерства транспорта и Управления дорог и магистралей сообщили на чешско-польской конференции в приграничном населенном пункте Любавка в Нижнесилезском воеводстве. Польская трасса S3, которая ведет до Щецина, будет достроена на год раньше.

По плану Управления дорог и магистралей дорожная трасса D11 повернет на север, минуя западные окраины Градец-Кралове и окрестности городов Яромнерж, Двур-Кралове и Трутнов, и дойдет до пограничного Краловца на польской границе. На участке между Градцем и Яромнержем сейчас завершаются археологические работы.

Предполагается, что работы по строительству участков дорог Градец-Кралове – Смнержице и Смнержице – Яромнерж начнутся в сентябре текущего года. Окончательно D11 будет готова к 2024 году, тогда водители из Праги смогут доехать до польской границы по одной магистрали. Польша завершит строительство дороги до Цешина раньше, ей остается достроить 30 км дорожного полотна.

Сложнее всего провести магистраль на участке между Трутновом и Краловцем, где понадобится построить два тоннеля и решить вопрос с трему надуровневыми пересечениями. По предварительным подсчетам, расходы достигнут 12 млрд.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
дороги Польша строительство Градец Кралове Прага
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