Брюссель предложил не штрафовать чешских водителей за низкие зарплаты

Еврокомиссия подготовила законопроект, согласно которому водителей из Чехии и других стран с низкой минимальной зарплатой не будут проверять в Германии или во Франции на величину оплаты труда, если они едут транзитом.

Еврокомиссия подготавливает законопроект, согласно которому требования к минимальной зарплате водителей транзитного транспорта должны действовать только в ограниченном порядке. На данный момент свою минимальную зарплату от чешских компаний требуют Франция и Германия, присоединиться к ним готова и Австрия. Брюссель считает, что данное правило должно действовать только в том случае, если конечный пункт следования находится в указанных странах.

Транспортные компании из стран с низкой минимальной зарплатой в будущем избавятся от одной из самых больших проблем, с которой они сталкиваются при выполнении заказов в рамках Евросоюза. Франция и Германия требуют, чтобы водителям транспортных компаний, которые въезжают на их территорию, работодатели платили зарплату не ниже, чем минимальная зарплата у французов или немцев. За изменение правил в Брюсселе последние несколько месяцев интенсивно лоббировал премьер-министр Чехии Богуслав Соботка.

На данный момент Франция и Германия требуют, чтобы компании из Чехии и других стран платили своим водителям хотя бы французскую или немецкую минимальную зарплату, даже если транспорт следует только транзитом. Нескольких чешских водителей и их работодателей уже оштрафовали за низкие зарплаты.

Президент Экономической палаты Владимир Длоуги говорит о фактическом вытеснении с рынка более дешевых конкурентов, в особенности из Центральной и Восточной Европы.

В законопроекте указано, что водитель может следовать через каждую страну ЕС не более трех дней в сумме за месяц. Тогда транспортная компании из Чехии или другой страны не должна будет платить ему такую минимальную зарплату, как, например, во Франции или Германии. Чехия требует повысить лимит, но все равно удовлетворена и таким предложением. В Еврокомиссии считают, что страны ЕС смогут договориться об увеличении лимита.

Источник: ihned.cz