Социальным работникам в Чехии повысят зарплаты

Социальные работники, а также некоторые сотрудники в сфере культуры и образования, начнут получать более высокие зарплаты уже с июля текущего года.

С июля текущего года в Чехии на 23% повысят зарплату социальным работникам. Сотрудники в сфере культуры и представители непедагогических профессий в области образования (например, сторожи) могут рассчитывать на увеличение оплаты труда в размере 9,4%. Правительство Чехии одобрило постановление, которое изменит три из девяти действующих тарифных таблиц.

Ряд сотрудников с низкими доходами ожидает переход на более высокие тарифы. Учреждения по оказанию социальных услуг давно жаловались на низкие зарплаты, из-за которых дефицит кадров по уходу за пенсионерами и инвалидами исчисляется тысячами. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что повышения зарплат в данной сфере ждали не месяцы, а долгие годы. Города и регионы получат от правительства на 50% больше дотаций на социальные услуги.

Министр финансов Иван Пилны уже попросил коллег, чтобы они не повторяли подобных вмешательств в бюджет в текущем году. Пилны считает, что министр труда и соцзащиты Михаэла Марксова попытается найти в бюджете своего министерства как можно большую сумму, чтобы хотя бы частично покрыть рост зарплат. Тем не менее, резервы исчерпаны. Ранее правительство, например, уже увеличивало зарплаты водителям. Со следующего года в Чехии повысят пенсии, зарплаты госслужащим и социальные выплаты.

Источник: ceskatelevize.cz