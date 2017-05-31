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Чехия опередила все страны ЕС по низкому уровню безработицы

Чехия опередила все страны ЕС по низкому уровню безработицы

artyommm 103 0
В целом уровень безработицы по Евросоюзу, по данным за апрель, самый низкий с 2008 года.
Чехия опередила все страны ЕС по низкому уровню безработицы

В апреле уровень безработицы в странах Евросоюза опустился до 7,8%, и это лучший результат с декабря 2008 года. Из 28 стран ЕС самый низкий уровень безработицы оказался снова в Чехии – 3,2%. В целом уровень безработицы сократился во всех странах Евросоюза, и только в Финляндии ничего не изменилось.

В марте уровень безработицы по Евросоюзу составлял 7,9%. В странах, входящих в еврозону, безработица сократилась на 0,1% и составила 9,3%, и это тоже лучший показатель – с марта 2009 года. Информацию предоставило европейское управление статистики Евростат.

В апреле по всему ЕС без работы находились 19,121 млн мужчин и женщин, из них 15,040 живут в еврозоне. Если сравнивать с итогами по безработице в марте, то безработных стало меньше на 253 000 человек, в странах еврозоны – на 233 000.

Из 28 стран ЕС самый низкий уровень безработицы оказался у Чехии – 3,2%. Второе место заняла Германия – 3,9%, третье – Мальта (4,1%). Больше всего безработных зарегистрировано в Греции и Испании.

По сравнению с апрелем прошлого года в ЕС и еврозоне уровень безработицы сократился на 0,9%. Наибольший спад безработицы произошел в Хорватии, Испании и Ирландии. 

В ЕС по-прежнему сохраняется высокий уровень нетрудоустроенности среди молодежи до 25 лет, хотя все больше молодых все-таки находит работу в последнее время. На данный момент по ЕС уровень безработицы в этой категории снизился до 16,7% с прошлогодних 19% (в еврозоне с 21,4% до 18,7%). Меньше всего молодых безработных до 25 лет было в Германии – 6,8%. В Греции, наоборот, этот показатель практически равен 50%, в Испании – 39,3%, в Италии – 34%.

Для составления статистики Евростат использует данные Чешского статистического управления, а не Биржи труда ЧР, которые отличаются друг от друга. По статистике биржи, уровень безработицы в Чехии в апреле снизился до 4,4% с мартовских 4,8%. Биржа труда в своих подсчетах опирается на количество зарегистрированных претендентов на работу.

Источник: ihned.cz

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Темы
безработица Евросоюз статистика Чехия
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