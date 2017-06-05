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В Чехии начинаются летние распродажи

В Чехии начинаются летние распродажи

artyommm 96 0
Магазины в Чехии объявили сроки распродаж и размеры скидок.
В Чехии начинаются летние распродажи

Ежегодно ряд магазинов в Чехии устраивает летние распродажи в июне. Купить товары можно со скидками на десятки процентов. Продавать дешевле будут преимущественно сезонные вещи, обувь и спортивные товары. 

В первой половине июня скидки предложат магазины одежды C&A Moda. Скидки достигнут 30-50% и будут распространяться в оснвном на весенний ассортимент и часть летней коллекции. Магазины KiK планируют первую волну распродаж в июле, вторую – в августе. Со скидкой будут предлагаться все товары из летней коллекции.

Tesco будет делать скидки на сезонные товары в зависимости от объема продаж и количества товаров на складе. Одежду собираются продавать со скидками в конце июня, затем – сезонные товары, в особенности садовую мебель и товары для гриля – в течение августа.

Globus предложит скидки на весеннюю и летнюю коллекцию мужской, женской и детской одежды, аксессуаров и обуви. 

В магазинах IKEA уже идет распродажа, и продлится она до 14 июня. Покупатели могут приобрести товары со скидками из разных категорий, за исключением садовой мебели.

Магазины электроники Datart запустят распродажу 17 июля, продавать со скидками будут телевизоры, холодильники, стиральные машины, кофе-машины. Скидки будут достигать 50%. В конце августа распродавать товар будет и другой магазин электроники и бытовой техники – Euronics.

В торговом центре Freeport Fashion Outlet первая волна летних распродаж одежды начнется 9 июня. В августе наступит финальная стадия распродаж, когда скидки будут достигать 80%.

Sportissimo начнет распродажу с середины июня, в июле придет вторая волна скидок. Купить товары можно будет дешевле на 25-50%. Интернет-магазины тоже будут устраивать распродажи летом. 

Скидки – маркетинговый инструмент по привлечению покупателей в магазины. Сезон самых больших скидок наступает непосредственно перед Рождеством, когда реальные цены уменьшаются в среднем на 20%. Летом скидки в основном такие же. И хотя продавцы могут говорить о 80% скидке, лучше проверить стоимость товара в других магазинах, если речь идет, например, о бытовой технике или электронике.

Источник: tyden.cz

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