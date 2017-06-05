Новый министр финансов: Пенсионерам в Чехии придется начать работать

Иван Пилны, который недавно занял пост министра финансов в Чехии, заявил, что пенсионная реформа не спасет страну, и пенсионерам нужно рассчитывать не на государственную пенсию, а на другие источники дохода.

Фото: twitter.com/strakovka

Новый министр финансов Иван Пилны взбудоражил чешскую общественность своим высказыванием о том, что в будущем пенсионерам в Чехии придется работать, а государственная пенсия должна однажды исчезнуть. После этого он решил пояснить свое высказывание в интервью в журнале Blesk.

«Пенсионная система, очевидно, закончится, рано или поздно. Нужно искать выходы из ситуации. Пока никому это не удалось. Мои дети не будут получать пенсию <...>. Они должны сами о себе позаботиться и накопить на старость», – сказал Пилны.

Министр финансов считает, что из-за растущего возраста дожития численность населения растет. При этом количество жителей в работоспособном возрасте сокращается.

«Люди, которые надеются только на пенсию, живут действительно плохо. Даже те, у кого пенсия выше средней. Если бы я посчитал, сколько мне должны вернуть, сколько я вложил в систему, то должен был бы дожить до 93 лет. Население стареет, и у этого есть два последствия», – говорит Иван Пилны.

Он напомнил о медицине, которая способствует увеличению продолжительности жизни. При этом численность трудоспособного населения уменьшается. По словам министра, уже сейчас рынку труда не хватает 120 тысяч человек. Поэтому он утверждает, что пенсионерам придется работать.

Пилны не верит, что пенсионная реформа может что-то изменить, и людям нужно рассчитывать на другие формы доходов, а не на государственную поддержку. Министр считает, что в семьях должна укрепиться солидарность, чтобы дети помогали родителям, как, например, в Корее и других странах.

Источник: echo24.cz