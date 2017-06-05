Средние зарплаты в Чехии выросли больше, чем ожидали аналитики

Первый квартал 2017 года показал значительный рост средних зарплат в Чехии. Самый высокий уровень зарплат снова показала Прага, хотя в этом году доходы пражан росли медленнее.

Средняя зарплата за месяц в Чехии выросла за первый квартал 2017 года на 5,3% и составила 27 889 крон. Об этом сообщило Чешское статистическое управление. За вычетом инфляции, т.е. роста цен, реальный рост зарплаты оценивают в 2,8%. Таким образом, рост зарплаты за первый квартал опередил прогнозы аналитиков и ускорился по сравнению с последним кварталом 2016 года. Средняя зарплата в Чехии продолжает постоянно расти с начала 2014 года.

Рост зарплаты в первом квартале 2017 года был самым высоким с конца 2008 года, т.е. с начала экономического кризиса в Чехии. Однако реальный рост после вычета инфляции в этом году приблизительно такой же или даже ниже, чем в остальных кварталах с конца кризиса (конец 2013 – начало 2014 г.). С начала 2014 года реальный рост средней зарплаты за отдельный квартал составлял 2-3%. Самым высоким он был в первом квартале 2014 года, когда достиг 3,7%.

«Рост зарплат стимулирует очень низкий уровень безработицы. Она упала до рекордно низких показателей. Безработица в Чехии самая низкая из всех государств Евросоюза. Спрос на неквалифицированных сотрудников сильно повышает зарплаты даже на низкооплачиваемых профессиях», – прокомментировал экономист Коммерческого банка Виктор Зеисел.

Медиана, т.е. средний уровень зарплат, выросла за год на 5,2% – до 23 704 крон. У мужчин она достигла 25 905 крон, у женщин – 21 162 кроны. Медиана представляет собой серединный уровень зарплат, когда половина зарплат населения оказывается выше, а половина – ниже его. 80% сотрудников в Чехии получали за первый квартал 2017 года зарплату от 13 200 до 43 107 крон.

Среди отдельных краев Чехии самый высокий уровень зарплат удержала Прага, хотя в столице зарплаты росли медленнее всего. В Праге средняя зарплата поднялась на 4,3% и составила 36 194 кроны. Больше всего зарплаты росли в Пльзенском крае: на 6,8% – до 26 846 крон. Самые низкие зарплаты, как и в конце прошлого года, получали жители Карловарского края, где средняя зарплата составила 23 807 крон.

В разных областях рост зарплат отличался на 11%, но ни в одной из профессий зарплаты не уменьшились. Больше всего доходы росли в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса. В этих областях сотрудники стали получать на 11,8% больше (в среднем 16 854 кроны). Несмотря на значительный рост, эта область остается самой низкооплачиваемой в Чехии.

Самые высокие зарплаты, как и раньше, зарегистрировали в информационном и коммуникационном секторах: здесь средняя зарплата достигла 54 090 крон.

Меньше всего зарплаты выросли в горнодобывающей отрасли: всего на 0,7% до 30 196 крон. В этой отрасли зарплаты всегда были выше нормы, но с 2012 года стали постепенно понижаться.

Источник: ČTK