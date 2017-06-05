Где лучше всего жить на минимальную зарплату в Евросоюзе?

Уровень жизни работников, которые получают минимальную зарплату в разных странах ЕС, существенно отличается. Чехия по этому показателю – восьмая с конца.

Уровень жизни работников, которые трудятся за минимальную зарплату, в отдельных странах можно рассчитать по покупательской способности. В некоторых государствах ЕС цены на одни и те же товары и услуги отличаются. Минимальная зарплата в Чехии считается восьмой самой низкой по Евросоюзу среди 22 государств, где действует социальный институт минимальной оплаты труда.

Законодательство шести стран ЕС не предполагает наличие минимальной зарплаты. К таким относятся Дания, Финляндия, Швеция, Австрия, Италия и Кипр. В скандинавских странах минимальную зарплату устанавливают коллективные договоры, и их величина отличается в разных компаниях (но все равно выше, чем на государственном уровне). В остальных странах ЕС минимальную зарплату принимают на законодательном уровне.

Из-за слишком высокой минимальной зарплаты сотрудникам с низкой квалификацией было бы сложно найти работу, так как расходы работодателей на оплату их труда были бы большие. Развитые страны устанавливают минимальную зарплату с учетом не только динамики средних зарплат, но и величины социальных пособий. Минимальная зарплата должна мотивировать и защищать сотрудников, но в то же время не становиться финансовым бременем для работодателя.

Цены на товары и услуги в отдельных странах ЕС отличаются друг от друга, при этом больше всего этот разрыв ощущается в сфере недвижимости и услуг. Если взять во внимание отличия в ценах, то разница в минимальной почасовой оплате труда между западноевропейскими и восточноевропейскими странами не высокая. В абсолютном выражении минимальная оплата труда за час в Люксембурге составляет 11,27 евро, в Болгарии – 1,42 евро. Таким образом, в Люксембурге минимальная зарплата в 7,9 раз выше, чем в Болгарии. При этом, если учесть цены на товары и услуги, минимальная зарплата в Люксембурге окажется выше «всего» в 3,1 раза.

В Чехии в этом году минимальная почасовая оплата труда составляет 66 крон, или 2,44 евро (курс за 2016 год – 27,034 кроны за 1 евро). С учетом коэффициента разницы в ценах 17,69 минимальная оплата часа работы будет равна 3,73 евро.

По минимальной почасовой оплате в паритете покупательской способности страны ЕС можно разделить на три группы. Лидером оказался Люксембург, где с учетом всех экономических нюансов сотрудник за час работы получает не менее 9,24 евро, во Франции – 9,04 евро, в Германии – 8,65 евро, в Нидерландах – 8,52 евро, в Бельгии – 8,47 евро, в Великобритании и Ирландии – 7,38 евро.

В шести странах ЕС минимальная оплата труда в паритете покупательской способности в пересчете на евро превышает 4 евро, но не дотягивает до 7 евро: в Словении – 5,69 евро, на Мальте – 5,16 евро, в Польше – 4,92 евро, в Испании – 4,65 евро, в Португалии – 4,05 евро и Венгрии – 4,04 евро.

В остальных 9 странах минимальная почасовая оплата труда в паритете покупательской способности населения не выше 4 евро: в Греции – 3,92 евро, в Чехии – 3,73 евро, в Хорватии – 3,71 евро, в Словакии – 3,67 евро, в Эстонии и Литве – 3,61 евро, в Латвии – 3,17 евро, в Болгарии – 2,96 евро, в Румынии – 2,64 евро.

По данным Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches Institut Deutschland - Mindestlohndatenbank 2017

Источник: finance.cz